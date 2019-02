Salma: "Hasta que lo tenga muy claro, seguiré con el fútbol y el atletismo"

Antequera (Málaga), 16 feb (EFE).- Salma Celeste Paralluelo, la futbolista-atleta aragonesa de sólo 15 años, aseguró que "hasta que lo tenga muy claro" seguirá compaginando ambos deportes, "porque los disfruto muchísimo", dijo.



Actual campeona del mundo con la selección española sub-17 de fútbol, Salma batió el récord de España sub-18 de 400 al ganar la primera semifinal de los campeonatos nacionales con un crono de 54.10 segundos que la sitúan en el cuarto lugar del ránking mundial de la temporada en su categoría.



"Estoy en un buen momento. Este año con muchas ganas, muy motivada, y a ver qué pasa en la final. Me quedan muchas carreras por delante y tengo muchas ganas de mejorar", comentó con humildad la adolescente aragonesa, que batió sobre la línea a la española más rápida del año, Aauri Lorena Bokesa.



"Es muy duro compaginar el fútbol y el atletismo pero son deportes que disfruto muchísimo. Hasta que lo tenga muy claro seguiré con los dos, porque los dos me encantan. Entiendo que me pregunten siempre por cuál me decanto, pero yo sigo concentrada", advirtió Salma.



Paralluelo le quita el récord de España sub-18 a la abulense Andrea Jiménez, que el 11 de marzo del pasado año corrió los 400 en 54.26 en esta misma pista.



"Era una carrera para arriesgar. Venía sin presión a un campeonato de España absoluto y quería disfrutarlo, así que he arriesgado y estoy muy feliz porque no me esperaba esta marca", declaró la atleta-futbolista.



Salma, que alterna sus entrenamientos de atletismo con los de fútbol en el Zaragoza, disputará este domingo la final junto con la propia Bokesa (aquí segunda con 54.15) y la gran favorita, la andaluza Laura Bueno, que sin apretar en la recta ganó su serie con un crono de 53.93.