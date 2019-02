Jesús Gómez devuelve la esperanza al 1.500 español

Jesús Gómez, burgalés de 27 años, devolvió la esperanza al 1.500 español al ganar con gran autoridad la final de los campeonatos de España con un tiempo de 3:41.37 sin conceder la menor opción a Saúl Ordóñez, el único que pudo responder a su ataque largo.

La victoria de Gómez con la mejor marca de la historia en la competición bajo techo fue el momento cumbre de la segunda jornada de los 55 campeonatos de España, que recuperó la mejor versión de Oscar Husillos (400) y consagró a Mariano García, verdugo de Álvaro de Arriba en el 800.

La final de 1.500 salió rápida. Santiago Vivanco pasó el 400 en 59.23 y el 800 en 2:00.13. Ahí tomó el mando ya Jesús Gómez, que mantuvo una velocidad de crucero inaccesible para un ochocentista como el leonés Saúl Ordóñez, que hubo de resignarse al segundo puesto con 3:42.29, seguido del gallego Adrián Ben (3:42.49) y de Kevin López (3:43.69).

"Hay que afinar más para el Europeo. He corrido tres veces en 3:40 este año y creo que puedo bajar más. He atacado a tres vueltas, no quería dejarlo para el final y me he encontrado increíble. Por momentos como este merece la pena todo", comentó Gómez.

Óscar Husillos, que el año pasado ganó en Valencia el título de 200 con récord de España (20.68) no dejó la menor a Lucas Búa en la final de 400. El palentino tomó en cabeza la calle libre, pasó el 200 en 21.85 y ganó con 46.37, dos metros por delante del toledano, que logró mínima europea con 46.62.

Bernat Erta, tercero con 47.64, y Aleix Porras, cuarto con 47.68, hicieron méritos para formar parte del relevo español que competirá en los Europeos.

En 800 el murciano Mariano García, que ya era campeón de España sub-23, sometió al gran favorito y defensor del título, Álvaro de Arriba, con un parcial de 52 segundos en el último 400. Su ataque sorprendió muy retrasado al salmantino, que volvió a pagar con la derrota su exceso de confianza.

García se impuso con 1:50.43 y formará en el equipo español para los Europeos de Glasgow junto con De Arriba, segundo con 1:50.56, y un tercer hombre seleccionado por el Comité Técnico.

La final femenina de 800 fue la más lenta desde 1975, al ritmo marcado por la nueva campeona, la investigadora barcelonesa Zoya Naumov: 35.95 el 200; 1:16.73 el 400, 1:51.37 el 600. Ganó con 2:18.49, el peor registro ganador en 44 años. Adriana Cagigas (2:18.95) y Natalia Romero (2:18.99) subieron con ella al podio.

La granadina Laura Bueno, muy superior a sus rivales, se proclamó campeona de 400 por tercera vez. Ganó la calle libre en primer lugar (25.04), aprovechando que Aauri Bokesa tenía que hacer dos curvas cerradas por la calle uno, y terminó venciendo en 53.08.

Bokesa, que partía con la mejor marca de la temporada, llegó segunda con 53.81, muy presionada por la aragonesa de 15 años Salma Paralluelo, la campeona mundial sub-17 de fútbol, que volvió a batir el récord de España sub-20 con 53.83, mínima para los Europeos.

Al día siguiente de cumplir 34 años, Yunier Pérez, nacido en Cuba, buscaba su primer título español, el de 60 lisos, después de estar un año sin competir por la rotura de tendón de aquiles que sufrió en febrero de 2018 en el mitin de Madrid.

Pero un murciano de 19 años se cruzó en su camino: Sergio López, que ya era campeón sub-23, corrió más que nunca (6.69) para obtener su primera corona absoluta. Yunier, segundo con 6.71, abandonó la pista lesionado, una vez más. El defensor del título, Arian Olmos, quedó fuera por salida falsa (88 milésimas, el límite es 100).

La final femenina de 1.500 había perdido por enfermedad a una de las favoritas, Marta Pérez -campeona en 2018-. La victoria se iba a dilucidar en un mano a mano entre Solange Pereira y Esther Guerrero, que acompañarán a la soriana a los Europeos de Glasgow.

Guerrero atacó largo, a 600 metros, y Pereira salió en su busca, pero la catalana cubrió en 1:16 el último 500 y la gallega acabó cediendo en el último giro. Cuatro veces campeona en 800, Esther obtuvo su primer título de 1.500 con 4:25.71. Solange fue segunda con 4:28.41 y Marta García tercera con 4:30.22.

Pablo Torrijos, único español que ha saltado más de 17 metros en triple, lloró de alegría cuando en su segundo turno se alargó hasta los 16,61 una marca que le garantizaba los Europeos de Glasgow. Luego no mejoró. Le acompañaron en el podio Sergio Solanas (16,40) y Ramón Adalia (15,90).

Caridad Jerez, con plaza europea asegurada, encadenó su sexto título nacional de 60 m vallas tras dominar la final de punta a cabo. Paró el crono en 8.32 y por detrás Teresa Errandonea -campeona en 2013- fue segunda a tres centésimas, lejos de la mínima para Glasgow, que es de 8.15.

En el círculo de peso, Úrsula Ruiz logró su décimo título consecutivo con su mejor lanzamiento del año (17.14, mínima europea). Es la atleta española en activo con más victorias.