Palacio: "Estoy satisfecho porque no me dejé nada en la pista"

David Palacio lo intentó en su serie de 3.000 metros, la segunda de los campeonatos de Europa que se están disputando este fin de semana en Glasgow. Sabía los tiempos finales de la primera serie y que debía luchar por meterse en una final complicada, pero no por ello iba a rendirse fácilmente. Tiró del grupo en las primeras vueltas buscando una serie rápida que le diera más opciones pero por desgracia, nadie acompañó su estrategia.

"Me sentí muy bien la verdad. En mi serie había cuatro atletas muy fuertes como son el noruego Henrik Ingebrigtsen, el británico O'Hare, el alemán Parson y el francés Kowal, pero sabíamos los tiempos que habían hecho en la primera serie y tenía como objetivo lanzar la prueba para intentar coger alguno de los cuatro tiempos por los que se entraban en la final, pero nadie colaboró", explica el atleta ecijano a ESTADIO Deportivo.

"Lo lógico hubiera sido que nos pusiéramos de acuerdo algunos, que alguién me diera algún relevo pero llevé el peso de la prueba y cuando vinieron los cambios fuertes ya no tenía fuerzas para seguirlos", lamenta Palacio.

Pese a todo, el atleta astigitano tiene la conciencia tranquila por haberse dejado todo en el tartán de Glasgow. "A un campeonato hay que venir a darlo todo, estoy satisfecho porque lo que yo preveía hacer lo hice, no me dejé nada. Evidentemente te quedas triste por el resultado y por el equipo español de 3.000 porque ninguno pudimos pasar a la final, es una pena", reconoce Palacio, que tiene a su favorito para alzarse como campeón de Europa en la prueba: "No tengo dudas, el noruego Jakob Ingebrigtsen, creo que segundo puede ser el británico O'Hare y tercero, Henrik Ingebrigtsen".

David Palacio volverá el próximo lunes de Glasgow junto con todos los integrantes del equipo español de atletismo para centrarse en el próximo objetivo: el campeonato de España de Cross en Cáceres. "Es el día 10 y vamos a ir a buscar la clasificación para estar en el Mundial de Cross del próximo 30 de marzo en Aarhus", finaliza el atleta sevillano.