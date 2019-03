Mola: "Quiero llegar a la última prueba con opciones de ganar el Mundial"

El mallorquín Mario Mola ganó el año pasado por tercera vez seguida el Mundial de triatlón, convirtiéndose de esa manera en una de las figuras históricas del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie, en el que España es una gran potencia en el plano internacional.



En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde Abu Dabi, donde el viernes arranca el campeonato, Mola explica cómo afronta esta prueba y qué posibilidades ve de revalidar el título; comenta el regreso a la distancia olímpica de su compatriota el gallego Javier Gómez Noya -único pentacampeón de la historia- y celebra la total recuperación de su novia, Carolina Routier, que regresado al Mundial tras el grave accidente que sufrió el año pasado.



Pregunta: ¿Cómo han sido estas últimas semanas? ¿Cómo se ha preparado para el arranque del Mundial?



Respuesta: Las últimas semanas antes de la carrera la verdad que han ido muy bien. Hemos estado entrenando en Canarias durante casi dos meses, con lo que hemos evitado desplazamientos y viajes innecesarios. La verdad es que ya tengo ganas de que arranquen las competiciones.



P: ¿Qué tal llega? ¿Saldrá a por otra victoria en Abu Dabi?



R: Llego en un buen estado de forma; he podido entrenarme con continuidad y las lesiones me han respetado. Evidentemente, aquí mi objetivo es luchar por poder estar en el podio; y, si puedo, ganar la carrera. Pero no deja de ser la primera carrera del año y la incógnita no es sólo cómo estaré yo, sino cómo estarán los rivales. Habrá que esperar al viernes.



P: ¿Ve factible ganar un cuarto título mundial seguido?



R: Mi objetivo es llegar a la última carrera del año, como mínimo, con posibilidades de luchar por el título. Será algo muy complicado, pero igual lo fueron los años anteriores. Por eso, tengo que centrarme en competir lo mejor posible estos primeros meses, que son tan importantes con miras al título como lo será el final de temporada.



P: Su compatriota Javier Gómez Noya regresa a la distancia olímpica. ¿Cree que irá a por todas en el Mundial? ¿O se centrará únicamente a sumar puntos con miras a la clasificación olímpica para los Juegos de Tokio 2020?



R: Personalmente, no creo que Javi tenga intención de disputar el Mundial; o, como mínimo, de momento, ha descartado esta carrera. Sé que competirá más adelante, en las de distancia olímpica (la de Abu Dabi es en distancia sprint). Me imagino que él mismo irá viendo dónde está y cómo se encuentra; e irá decidiendo qué objetivos se marca esta temporada.



P: ¿Le gusta la idea de que Gómez Noya vuelva, o es un 'problema añadido' a la dureza de la competición?



R: Para nosotros, que él vuelva al Mundial es una suerte, porque echábamos de menos competir con Javi y tenerlo con nosotros. Tengo muchas ganas de estar de nuevo en una línea de salida con alguien que ha hecho y que hace tanto por nuestro deporte.



P: ¿Quienes serán sus principales rivales en la lucha por el título? ¿Habrá algún tapado?



R: Siendo la primera prueba del año va a ser complicado saber quiénes estarán para disputar el campeonato y quiénes podrán hacerlo. Es de esperar que los que estaban luchando por las primeras plazas el año pasado lo sigan estando; y estoy convencido de que habrá gente que con lo que haya aprendido la pasada campaña pueda meterse ahí esta temporada. Pero es pronto aún para dar nombres.



P: ¿Qué le parece la prueba de Abu Dabi? ¿Le gusta el circuito, en la pista de Yas Marina en la que se disputa el Gran Premio de Fórmula Uno?



R: Los últimos dos o tres años el circuito cambió y se trasladó del centro de la ciudad a la pista de Fórmula Uno. En general, es un circuito que no tiene muchas complicaciones, con muy pocos cambios de elevación, aunque no es cien por cien llano. Aunque en caso de lluvia, como sucedió el año pasado, se puede convertir en un circuito muy complicado, como se vio: por el aceite del asfalto que habían dejado los coches. En principio, no es un circuito complicado. Pero puede llegar a serlo.



P: Su pareja, la también triatleta olímpica Carolina Routier, regresa en Abu Dabi a las Series Mundiales, después del grave accidente que sufrió el año pasado (fue arrollada por un coche mientras se entrenaba en bicicleta cerca de su Banyoles natal, en Gerona). Me imagino que todos estarán muy contentos, ¿no?



R: Claro. Todos estamos muy contentos de poder ver a Carol en competición. Ya lo estábamos cuando empezó a entrenarse, durante estos meses pasados. Ahora, a esperar a que saque lo mejor de ella en competición y se vuelva a ver competitiva, que es lo que todos deseamos. Y lo que ella se merece.