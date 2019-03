Israel Alonso y Clara Simal ganadores de los 15K Metlife

Madrid, 24 mar (EFE).- Israel Alonso, con un tiempo de 49:41, y Clara Simal, con 54:53 -récord de la prueba- consiguieron este domingo la victoria en la quinta edición de los 15 Km MetLife Madrid Activa, una iniciativa en apoyo de la investigación sobre el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).



Una cifra récord de 4.000 corredores participaron en la única carrera de 15 km que se celebra en la capital y una de las más favorables por su recorrido descendente entre el estadio Santiago Bernabéu y Madrid Río, pasando por Colón, Cibeles, El Retiro, Mayor y Bailén hasta llegar a la Explanada de la Selección.



El madrileño Israel Alonso, que ya conocía el recorrido (corrió la primera edición), se dejó llevar por Luis Gonzalo y los dos hicieron carrera aparte desde los primeros kilómetros. En el último, Alonso sacó provecho de su táctica precavida y dejó atrás al soriano, que llegó a la meta 29 segundos después (50:10). Samuel Gómez (51:18) completó el podio.



"He hecho una carrera de menos a más y al final salió todo bien. El recorrido pica para abajo, pero íbamos a ritmos muy altos y, como perro viejo que soy, he sabido manejar el ritmo", comentó el ganador.



La madrileña Clara Simal, campeona de España de maratón en 2017, dominó la carrera de principio a fin y terminó con nuevo récord de la prueba (54:53), y casi tres minutos de ventaja sobre la segunda, Ana Fernández Quejo (57:42).



"Una carrera espectacular. No la conocía y voy a repetir seguro. He salido un poco rápido, me he pasado, así que la subida al Congreso me ha costado bastante, pero luego recuperabas cuesta abajo y me daba tiempo para admirar los edificios", comentó Simal, de profesión arquitecta.



Rosaura Casado, ganadora los dos últimos años, se clasificó esta vez tercera con 58:54.



Como en las cuatro ediciones anteriores, entre los participantes estaba un atleta ilustre, el soriano Abel Antón, dos veces campeón mundial de maratón, que ejerce como director de la carrera. Su misión, como en el último maratón de Sevilla que conmemoró el vigésimo aniversario de su segundo título mundial, consistía en hacer de "liebre" a un ritmo de cuatro minutos el kilómetro.



"Qué mejor forma de empezar el día que corriendo por un recorrido tan fácil y tan espectacular como este. Hemos tenido que cerrar en 4.000 corredores porque no teníamos infraestructura para más", comentó Antón, que coincidió en carrera con el director general de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Javier Odriozola. "Madrid no es sólo de los coches, sino también de los peatones", dijo.



La carrera coincidió este año con el 50 aniversario del patrocinador principal, la aseguradora MetLife, en España y los 20 años de existencia de Fundación Educación Activa, de ahí que los corredores que llegaron a meta recibieron una medalla fabricada por 'The Medal Company'.