Cheptegei, en busca del mítico récord de Bekele de 10.000 metros

Valencia, 6 oct (EFE).- Los atletas Joshua Cheptegei y Letensebet Gidey afrontan este miércoles el mayúsculo reto de tratar de batir el récord mundial en las distancias de 10.000 y 5.000 metros lisos respectivamente, en el NN Valencia World Record Day, un evento organizado por la SD Correcaminos y el NN Running Team e impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso, que se celebrará en el estadio del Túria de Valencia.



Cheptegei, uno de los grandes ídolos del atletismo tras coronarse campeón del mundo de 10.000 m. en Doha y campeón de cross en Aarhus el pasado año, además de ser plusmarquista mundial en 5.000 metros y en 5 kilómetros en ruta, tratará de batir la legendaria marca que posee desde hace quince años Kenenisa Bekele con un tiempo de 26:17.53 minutos, la más longeva de la historia en los 10.000 metros



El atleta ugandés de 24 años, que ya sabe los que es batir un récord mundial en Valencia tras conseguirlo en el 10K de Valencia en 2019, contará con dos equipos de 'liebres' dirigidas por el veterano corredor holandés Roy Hoornweg, además de Matt Ramsden y el keniano Nicholas Kipkorir, en el primer grupo; mientras que el segundo grupo estará formado por el español Abderrahman El Khayami y los australianos Stewart Mc Sweyn y Ryan Gregson.



Además, en la carrera participarán atletas del nivel del americano Shadrack Kipchirchir, dos veces finalista en el campeonato del mundo de 10.000, los españoles Raúl Celada, y David Bascunana, los ugandeses Stephen Kissa y Victor Kiplangat, así como los holandeses Luuk Maas y Bjorn Koreman.



El atleta del NN Running Team, que ya se ha entrenado esta semana en Valencia, señaló: "Me he preparado lo mejor que he podido y estoy en buenas condiciones para batir el récord".



En féminas, la gran protagonista será la etíope Gidey, plata en los 10.000 metros en el pasado Mundial de Doha, bronce en el Mundial de Cross y es la plusmarquista mundial de 15 kilómetros en ruta, que intentará batir la mejor marca mundial que tiene su compatriota Tirunes Dibaba, con un tiempo de 14:11:15 minutos.



"He entrenado mucho y muy duro en los últimos días. Estoy al 70 por cien de mis facultades pero voy a intentar batir el récord del mundo", aseguró la atleta de 22 años, que contará como liebres con la española Esther Guerrero y la keniana Beatrice Chepkoech. También participan en la carrera la ugandesa Winnie Nanyondo y las españolas Maria Ángeles Ruiz, Celia Aguza, Miriam Gregori y Andrea Romero.