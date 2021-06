Alarza: ¿Por qué no pensar en seguir progresando y acabar Juegos con medalla?

Madrid, 16 jun (EFE).- El español Fernando Alarza, bronce mundial de triatlón en 2016, que acabó cuarto, en Leeds (Inglaterra), la última prueba del Mundial disputada; y que en los Juegos de Tokio será olímpico por segunda vez, declaró a EFE este miércoles que es optimista y se preguntó que por qué no va "a pensar en seguir progresando y acabar los Juegos con una medalla".



"Después de lo de (los Juegos de) Rio (Brasil, en 2016), volver a estar en unos Juegos es muy positivo, eso es lo primero de todo. Siempre con la ambición, al igual que allí, donde no me salió el resultado que esperaba, en el plano personal. Pero fue la carrera que más he disfrutado en mi vida, así que espero que ahora en Tokio, como mínimo, tener esa misma satisfacción: la de disfrutar de un evento como los Juegos; y, sobre todo, salir a hacerlo lo mejor posible. Con la mentalidad de ganar", explicó a Efe Alarza, nacido hace 30 años en Talavera de la Reina (Toledo) y que hace once se proclamó, en Budapest, campeón del mundo júnior.



"Si sales con la mentalidad de ganar, lograrás el mejor resultado posible. Y voy a dar todo lo que tengo dentro de mí, pero sobre todo intentaré disfrutar, como hice en los Juegos de Rio", declaró a Efe Alarza, en el marco de la presentación del equipo olímpico español -que integrará junto al quíntuple campeón del mundo gallego Javier Gómez Noya y al triple oro mundial balear Mario Mola-, que tuvo lugar este miércoles en la sede del Comité Olímpico Español (COE), en Madrid.



"La verdad es que llevamos un equipo súper potente, posiblemente uno de los mejores equipos del mundo; pero en una carrera como la de los Juegos, a un día, todo el mundo llega al cien por cien, por lo que eso tampoco tiene nada que decir, lo de llevar un equipo potente", apuntó.



"Aunque es verdad que tenemos muchas posibilidades de conseguir al menos una medalla para el equipo. Y lucharemos todos para que así sea; tanto en la prueba individual como en el relevo", indicó el campeón talaverano, que ha disputado las dos pruebas del Mundial, en Yokohama (Japón), donde fue decimocuarto; y en Leeds (Inglaterra), donde concluyó en una prometedora cuarta plaza.



"La primera, en Yokohama, tuve una problema con una infección la semana de la carrera y no me salió el resultado que esperaba; pero quería estar allí para empezar a coger ritmo de competición. Luego vino la carrera de Leeds y se vio que el entrenamiento y la planificación que llevamos va dando sus frutos; y a pesar de no estar al cien por cien salió un gran resultado. Y ese resultado era el que nos hacía falta para la motivación de las semanas de trabajo que nos quedan por delante hasta los Juegos", afirmó.



"Esperemos seguir en progresión. En Leeds acabamos con un cuarto puesto, así que por qué no pensar en que podemos seguir progresando y que podemos acabar los Juegos con una medalla", manifestó a Efe Alarza, subcampeón de Europa en 2018, que perfilará la puesta a punto para la cita olímpica en Alicante .



"Hemos hecho mucho entrenamiento y protocolo de altura (en la estación granadina de Sierra Nevada) durante este año; y ya empezamos en diciembre con el protocolo de calor y humedad. Y ahora lo que nos queda es intensificar ese protocolo, por lo que estaré en Alicante; donde hay unas condiciones climáticas muy parecidas a las que tendremos en Tokio", dijo.



"Llevo allí cuatro semanas; y lo que queda hasta los Juegos estaré ahí; y esperemos que sea lo adecuado para llegar al cien por cien aclimatado a lo que será la carrera olímpica", añadió Alarza, que cree que, después de los Juegos, regresará a Talavera "contento, seguro".



"Sea el resultado que sea, la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos es algo brutal. Y para una ciudad como Talavera que no es muy grande y de momento ya lleva a tres deportistas a estos Juegos ya es para estar orgulloso como talaverano", afirmó.



"Y espero volver y que nos reciban con los brazos abiertos; porque, sea el resultado que sea, intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos", comentó a Efe Alarza este miércoles en Madrid.



Adrian R. Huber