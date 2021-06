Orlando Ortega volverá a competir en el Campeonato de España

Madrid, 17 jun (EFE).- El atleta español Orlando Ortega, subcampeón olímpico en Río de Janeiro, anunció este jueves que "volverá a competir, si todo va bien", en los 110 metros vallas del Campeonato de España de atletismo que se celebrará en Getafe el 27 de junio.



Ortega no compite desde el pasado 7 de febrero en Dortmund (Alemania), cuando un golpe con una valla en la carrera de 60 metros le causó una luxación de tres dedos del pie que le mantiene inactivo desde entonces. Esa lesión le hizo renunciar al resto de la temporada de invierno y perderse el Europeo de pista cubierta de Torun.



"Quiero agradecer a todos los que se han preocupado por mí estos últimos meses. Os informo de que sigo lesionado, motivo por el que no he competido aún, aunque me siento mejor. Nos veremos en el Campeonato Nacional, si todo va bien", dijo Ortega.



El principal objetivo de Orlando Ortega esta temporada son los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que aspira a conseguir una medalla.