Toimil bate su récord de peso, los relevos 4x400 no irán a Tokio

Castellón, 29 jun (EFE).- La atleta gallega Belén Tomil batió este martes su récord de España de peso con un lanzamiento de 18,80 metros durante el mitin de Castellón, que arrojó cinco mínimas olímpicas españolas pero dejó fuera de Tokio a los dos relevos 4x400.



Tomil tenía la plusmarca española en 18,64, conseguida este mismo año en pista cubierta. Al aire libre su mejor marca era 17,38, del año 2017. Para ir a los Juegos se exigía un registro de 18,50.



El memorial José Antonio Cansino deparó varias mínimas más. El último día de plazo, en el último salto, con la marca exacta (6,82) y viento favorable en el límite legal (+2,0): así la obtuvo Fátima Diame en longitud.



El plazo de consecución de mínimas olímpicas, o de subir posiciones en el ránking mundial para ganar las plazas restantes para Tokio, concluye este mismo martes a las 23.30 hora central europea.



La valenciana corrió a abrazarse a su entrenador, Rafa Blanquer, el hombre que la acogió en su casa cuando era una adolescente, el técnico que ha dirigido la carrera de grandes saltadoras como Niurka Montalvo o Concha Montaner, la persona que la ha conducido hasta Tokio, informa la Federación Valenciana.



"Estoy muy contenta. Sabía que podía hacerlo y ha sido un año muy duro porque he estado de lesión en lesión, pero estas últimas semanas he podido entrenar muy bien. Entrenando ya lo había saltado y ahora lo he logrado, apurando al máximo, pero lo he conseguido", comentó.



Con esta marca Diame asciende al tercer puesto del ránking español de todos los tiempos, solo por detrás de otras dos valencianas, Niurka Montalvo (7,06) y Concha Montaner (6,92).



El cubano Juan Miguel Echevarría, campeón mundial de longitud en pista cubierta en 2018 y bronce al aire libre en 2019, ganó el concurso masculino con un salto de 8,38 metros que le sitúa quinto en el ránking mundial del año. El español Jean Marie Okutu terminó tercero con 7,96.



En 3.000 m obstáculos, el burgalés Dani Arce, que tuvo que retirarse en los recientes campeonatos de España porque sus zapatillas resbalaban sobre la dura pista de Getafe, logró su objetivo aquí con marca personal de 8:17.59, decimosexta española de todos los tiempos, empatado con el jiennense Sebastián Martos.



La carrera de 800 arrojó dos nuevas mínimas para España. El leonés Saúl Ordóñez, plusmarquista nacional y reciente subcampeón de España (tras Adrián Ben), terminó aquí tercero con 1:44.80, seguido de Pablo Sánchez Valladares (1:45.19). La victoria fue para el argelino Yassine Hethat con 1:44.25.



Mario García Romo hizo marca personal en 1.500 (segundo con 3:35.79, por detrás del marroquí Annas Essayi, 3:34.64) y rozó la mínima olímpica (3:35.00).



Los relevos 4x400 apuraron al máximo la hora límite, y en ambos casos se quedaron a menos de un segundo de la plaza olímpica.



El masculino A de España, formado por Julio Arenas, Samuel García, Óscar Husillos y Bernat Erta buscaba una marca inferior a 3:02.42 para ganarse el puesto olímpico por ránking, pero el marcador arrojó 3:03.21.



El cuarteto femenino formado por Laura Bueno, Andrea Jiménez, Bárbara Camblor y Aauri Lorena Bokesa, con 2:30.25, también rozó el crono que delimitaba el acceso de los 16 mejores equipos del mundo a los Juegos, que era de 2:29.42.