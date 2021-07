Irene Sánchez-Escribano dice "adiós a Tokio" por fractura en el pie izquierdo

La atleta Irene Sánchez-Escribano confirmó este miércoles que "una fractura diafisaria del segundo metatarso del pie izquierdo" le apartará de los Juegos Olímpicos de Tokio.



A través de una publicación en sus redes sociales, la toledana explicó que ayer, durante el entrenamiento, sintió "un chasquido en el pie, repentino, sin previo aviso" y que en la radiografía de este miércoles "se ve una fractura diafisaria del segundo meta del pie izquierdo". "Eso es lo que tengo. Así que, adiós Tokyo2020 y adiós Juegos Olímpicos", lamentó.



Irene Sánchez-Escribano era una de las dos atletas españolas clasificadas para la prueba de 3.000 obstáculos femenina, junto a Carolina Robles.



"Nunca he sufrido de esa zona, no es una lesión que me haya dado tiempo a cronificar o asumir como mía. Simplemente, estaba corriendo en liso, sin vallas y mi pie izquierdo dijo basta. Sentí un "clac". Después no he podido volver a plantarlo, desde ayer llevo muletas", relató.



Sánchez-Escribano afirmó que este percance "es una gran putada" ya que se despide del sueño olímpico "a un semana de viajar a Japón". "Pero el deporte es así. Me lo he pasado muy bien preparándome para estar en la forma en la que estoy, que es la mejor de mi vida. Y con eso me quedo", apuntó.



"A curarme y a seguir, que como os podréis imaginar ya he llorado suficiente. Y aún me quedan lágrimas. Gracias por el apoyo siempre", concluyó su mensaje.