María Vicente, baja por lesión para los Mundiales de Belgrado

Madrid, 4 mar (EFE).- La atleta barcelonesa María Vicente, plusmarquista española de pentatlón, ha causado baja por lesión en el equipo español que participará, del 18 al 20 de marzo, en los Mundiales en pista cubierta de Belgrado.

El mismo día en que la Federación Española anunció una selección de 25 atletas que incluía a la pentatleta, se ha confirmado que la lesión que sufrió este miércoles durante la reunión de Madrid, cuyo concurso de longitud tuvo que abandonar tras su segundo salto, no era tan leve como ella pensaba.

"Lo que parecía un pequeño susto se ha acabado convirtiendo en una pesadilla, Me fui de la pista (en Madrid) cojeando tras notar un fuerte dolor en el cuádriceps. Ahora que soy consciente de la gravedad de ese dolor y de lo que ello supone, no me queda otra que decir adiós al Mundial y empezar a recuperarme de cara a la temporada al aire libre", escribió María en redes sociales.

"Las lesiones siempre duelen y siempre son en los peores momentos, pero no me voy a rendir tan fácilmente. Nos vemos pronto!" añadió.

María Vicente, de 20 años, estaba clasificada para Belgrado en virtud de su cuarto puesto en el ránking mundial del año de pentatlón con sus 4.582 puntos de Orense (récord de España).

La barcelonesa, que en Madrid sufrió un pinchazo en la parte superior del muslo izquierdo y dejó de competir por precaución, sufre una rotura en el recto anterior y tendrá que parar dos meses.