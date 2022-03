Chapado: "Tenemos que ser empáticos con lo que están viviendo los ucranianos"

Madrid, 15 mar (EFE).- Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), declaró este martes que en los Mundiales en pista cubierta de Belgrado deben "acordarse" de los atletas ucranianos y ser empáticos con "lo que están viviendo" en su país tras la invasión de Rusia que empezó hace casi tres semanas.

El máximo dirigente de la RFEA destacó el "excelente" equipo con el que cuenta la delegación española para estos Mundiales, la primera gran competición de atletismo internacional de este año.

"Este año hay que poner en valor los récords que se han producido en este tiempo que llevamos. En España el atletismo se ha convertido en una actitud más que en récords o medallas. Habéis conseguido transcender y habéis enganchado a la audiencia por la actitud que mostráis. La actitud se asienta en el trabajo, el talento y la determinación", dijo Chapado, durante la presentación del equipo que competirá en Belgrado en el estadio Vallehermoso.

"En este Mundial se pondrá de manifiesto que se puede competir en un clima pacífico y de amistad. El deporte debe trascender y por ello hay que acordarse del equipo ucraniano. Apoyamos a sus atletas y tenemos que ser muy empáticos con lo que están viviendo", señaló.

"Estamos más allá del conflicto. El deporte debe servir para cosas que enriquezcan la humanidad y no se quede solo en el mero espectáculo o competición", confesó Chapado, que destacó que este equipo debe "demostrar a las nuevas generaciones que son un espejo" en el que mirarse.

"Hay un equipo muy competitivo, cada vez de mejores atletas. Hay que respetar el deporte justo. Aunque no se logre una medalla o un récord os hace fantásticos la capacidad de superación y lucha permanente", manifestó.

"En las últimas competiciones se tuvo un rendimiento mejor de lo esperado, no solo en medallas, sino también de finalistas o gente que entró en semifinales y no se contaba con ello. Eso demuestra la superación de este equipo. No podemos hacer una previsión de los posibles resultados y menos en pista cubierta", subrayó.