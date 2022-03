Bruno Hortelano eliminado en semifinales de 400 por la peor calle

Belgrado, 18 mar (EFE).- Bruno Hortelano, campeón de España de 400 metros en pista cubierta, quedó eliminado en las semifinales de los campeonatos del mundo tras acabar cuarto, corriendo su serie por la peor calle, la número 1, con una marca de 46.76 segundos.

Por la mañana Bruno se había clasificado con muchos apuros con una marca de 46.49 que le dio una de las dos plazas de repesca pero le condenó a correr las semifinales por el peor carril, el de curvas más cerradas, y necesitaba ahora terminar entre los tres primeros para no quedar eliminado. No había repesca por tiempos.

En su regreso a la selección después de cuatro años, Hortelano llegó quinto a la calle libre y sólo pudo progresar hasta el cuarto.

"Correr por la calle uno no es lo mismo. He salido bastante bien, me encontré cuarto, por un momento pensé que podía adelantar, pero resultó que no. He actuado cuando mi intuición me ha dicho que tirase. Hace tres o cuatro meses no me podía imaginar estar aquí, así que me voy satisfecho. En el relevo, por la media de marcas, podemos estar ahí peleando. Veo una energía muy especial en el equipo y vamos a dar los mejor de nosotros", comentó Hortelano.