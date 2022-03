Hortelano a semifinales de 400 con apuros, Guijarro eliminado

Belgrado, 18 mar (EFE).- Bruno Hortelano, campeón de España de 400 metros en pista cubierta, se clasificó con muchos apuros para las semifinales de los campeonatos del mundo con una marca de 46.49 segundos que le dio una de las dos plazas de repesca, en tanto que Manuel Guijarro quedó eliminado en su debut.

A semifinales sólo pasaban los dos primeros de cada serie y dos más en la repesca por tiempos.

Por la calle cinco en la quinta y última serie, Hortelano, ganó el primer esprint, por la calle libre, al jamaicano Christopher Taylor, pero en esa pelea se dejó unas fuerzas que le faltaron en el último tramo, donde fue adelantado por el sueco Carl Bengtström (46.45) y por el propio Taylor (46.48).

"He hecho lo que he podido con el cuerpo. He pasado ronda y ya he pasado página de esta carrera. Voy a recuperarme, descansar, y estar más preparado esta tarde. He hecho lo que he tenido que hacer, no me arrepiento de nada", comentó Hortelano, que esta tarde tendrá que correr, debido a su marca, por una calle peor, una de las interiores.

En la segunda serie, el albaceteño Manuel Guijarro partió por la calle exterior, una ventaja en pista cubierta por su amplitud de curva y peleó por la calle libre pero un par de tropiezos le dejaron sin ritmo y llegó a la recta final sin opciones, cuarto y eliminado con una marca de 47.74.

"La carrera ha sido un tanto rara. Empecé rápido, pero luego no pude meterme ni por fuera ni por dentro, tuve un choque, y eso me dejó fuera de la carrera. Ahora estoy bastante triste, pero tengo que pasar página para el relevo", dijo.