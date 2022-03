Marta Pérez supera la criba del 1.500 y esta tarde corre la final de 3.000

Belgrado, 18 mar (EFE).- La atleta soriana Marta Pérez alcanzó este viernes el primer objetivo del doble reto que se ha marcador en los Mundiales en pista cubierta de Belgrado al clasificarse para la final de 1.500 sólo siete horas antes de correr la final directa de 3.000.

Marta se instaló en el centro del grupo, al ritmo que marcó la etíope Gudaf Tsegay, y a tres vueltas del final se colocó tercera, el último puesto de clasificación directa.

Cuando Tsegay se fue sola por delante, a 600 del final, por detrás quedaron cinco para jugarse las otras dos plazas. Al toque de campana Marta estaba quinta, sufriendo, pero no se vino abajo. Su quinto puesto, con 4:10.09, le bastó para meterse por repesca en la pelea por las medallas el sábado.

"Me ha costado muchísimo el último 300. Yo pensaba que iba bien, a un ritmo al que podía ir y antes del último 400 pensaba que podía pasar por puestos, que era mi intención. Quería adelantar a la japonesa, pero en el último 200 me fallaron las piernas. La serie ha sido dura, sabía que podía pasar, que no me metiera en la final. Mi cabeza lo tenía asumido y no pasa nada. Ahora quiero recuperarme y a las 20.30 aquí estoy otra vez (para la final directa de 3.000)", declaró.