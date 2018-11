El Tribunal Antidopaje sanciona al italiano Filippo Magnini con 4 años

La primera sección del Tribunal Nacional Antidopaje italiano (TNA) sancionó este martes con cuatro años de inhibición al exnadador Filippo Magnini, dos veces oro mundial, acusado por "dopaje o intento de dopaje", según informan los medios locales.



El TNA italiano redujo a la mitad la inicial petición de la Fiscalía antidopaje, que quería una sanción de ocho años, y castigó con la misma medida a Michele Santucci, que fue compañero de Magnini en el relevo 4 por 200 con la selección italiana.



Magnini, que se retiró de la natación el año pasado, y Santucci fueron sancionados por no cumplir con la norma 2.2 del código de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por su acrónimo inglés), que castiga tanto a los atletas efectivamente dopados como a los que intentan hacerlo, más allá de que esto se concrete.



Magnini, de 36 años y dos veces oro mundial, en Montreal 2005 y Melbourne 2007, consideró excesiva la sanción ordenada por el TNA y anunció que presentará un recurso, en declaraciones difundidas por los medios italianos. "Es una sentencia que ya estaba escrita, y por eso estoy muy enfadado. El fiscal me dijo durante el proceso 'basta, esta es una cuestión personal'. Hablamos de una decisión forzada. No hay pruebas. Es más, las pruebas demuestran lo contrario", aseguró, refiriéndose a que los test antidopaje no evidenciaron infracciones.



"Recurriremos seguro", sentenció el italiano, lamentando el hecho de que, en su opinión, no fue sancionado por un hecho sino por una presunta "intención".