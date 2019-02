La Federación Española celebra sus éxitos internacionales

Madrid, 2 feb (EFE).- La Federación Española de Piragüismo celebró este sábado en la sede del Comité Olímpico Español (COE) su gala anual, en la que homenajeó a los deportistas que han logrado 71 medallas internacionales logradas en 2018, entre ellas las del campeón mundial y europeo Carlos Garrote.

La Federación ha elegido como mejor palista sénior masculino al zamorano Carlos Garrote, campeón mundial y europeo en K1, y en mujeres a la gallega Teresa Portela, oro en los Juegos del Mediterráneo y finalista en los Mundiales.

La cosecha de podios corresponde a los 21 obtenidos en campeonatos del mundo, 25 en europeos, cuatro en los Juegos Mediterráneos, 17 en Copas del Mundo, tres en el Mundial Universitario y una en los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Garrote, poseedor de tres medallas mundiales y dos europeas, logró esta temporada doblete al obtener oro en los Mundiales de Esprint y en los Europeos en K1 200 metros, méritos que le hacen acreedor del Trofeo David Cal al mejor palista masculino.

Portela, que reúne 14 medallas mundiales y 17 en europeos, se clasificó en octavo lugar en K1 200 metros en los Mundiales, recibió el Premio Iberdrola a la mejor sénior mujer.

El talaverano Luis Brasero, responsable de las embarcaciones medallistas en el Mundial K1 200, K2 1.000, K4 1.000 y K1 5.000, recogió por cuarta vez el Trofeo José Montes al mejor técnico.

En categoría sub'23 fueron declarados mejores palistas el segoviano David Llorente y la guipuzcoana Miren Lazkano, ambos campeones del mundo de eslalon, y en júnior el catalán Miquel Travé, doble campeón mundial en K1 y C1, y la gallega Carla Frieiro, cuarta en K1 en el Mundial de su categoría y participante en sénior.

Además, fue distinguido como mejor árbitro el colegiado castellano-manchego Fernando Alonso, y en paracanoe hombre Juan Antonio Valle e Inés Felipe, ambos extremeños y mundialistas en el Montemor.

La mención especial al mejor equipo Trofeo LaLiga4Sports fue para la selección nacional masculina de kayak polo, ganadora de la medalla de bronce en el Mundial 2018; y la mención Trofeo Loterías y Apuestas del Estado a Valores Humanos a Agustí Cucurulls, la de apoyo empresas privadas a Cadí y apoyo institucional a la Secretaría General de l'Esports de la Generalitat de Cataluña.

La fiesta anual del piragüismo español homenajeó a título póstumo a Suso Morlán, el técnico con el que David Cal logró las cinco medallas olímpicas con las que el canoísta pontevedrés se mantiene como el deportista español más laureado en Juegos.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, impuso las insignias y medallas concedidas por la institución olímpica a miembros de distintos estamentos de la Federación Española de Piragüismo, entre ellos a su presidente, Juan José Román Mangas.

"Sabéis que sois un lujo para el deporte. No hay barrera que no podáis alcanzar y eso tiene mucho que ver con las personas que sois. Personas con valores, que luchan, que trabajan por conseguir una medalla en competición porque no hay fórmula ni atajo, hay trabajo y constancia a base de entrenar día a día", dijo Blanco, quitn tuvo también un recuerdo especial para los clubes.

El presidente de la Federación Internacional de Piragüismo y miembro del Comité Olímpico Internacional, José Perurena, afirmó que "España lidera junto con Alemania el piragüismo europeo y pasa a ser la quinta potencia mundial, pero a pesar de todos los logros, su presencia mediática no está lograda".

"El calendario global de competiciones está lleno y en el 2028 comenzará la verdadera revolución del programa olímpico donde sí estarán garantizados los deportes", apuntó.