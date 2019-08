"Estrella Damm" ya es líder y pone rumbo a su tercera Copa del Rey Mapfre

El "Estrella Damm Sailing Team" se ha situado este jueves líder de la clase ORC 1 por primera vez y ha puesto rumbo a su tercera Copa del Rey Mapfre, segunda consecutiva, tras la cuarta jornada de la regata mallorquina celebrada en la Bahía de Palma.

El barco de los armadores Nacho Montes y Óscar Chaves, patroneado por el laureado regatista olímpico Luis Martínez Doreste realizó una navegación impecable, que coronó con el primer puesto en la última prueba.

El potente Swan 45 "Rats on Fire" de Rafael Carbonell y Rayco Tabares, por su parte, ha cedido el primer puesto, pero mantiene intactas sus opciones avalado por su enorme palmarés en aguas de Palma, ya que ha levantado la Copa del Rey Mapfre en los años 2017, 2014, 2013, 2011 y 2010.

El tercero en discordia es el argentino "From Now On", de Hernán Mones, que viene de ganar la Giraglia Rolex Cup en Mónaco, aunque en la Copa del Rey Mapfre ha perdido fuelle en los últimos días.

En la jornada de este jueves también ha destacado el primer puesto que ocupa el catamarán "Team Oman Air" a costa del gran favorito entre los GC32, "Alinghi", segundo, por delante del "Red Bull Sailing Team", de Roman Hagara.

El "Team Omán Air", segundo en la clasificación general del GC32 Racing Tour, está patroneado por el regatista neozelandés Adam Minoprio, quien ya sabe lo que es ganar en Palma en esa clase tras la victoria que obtuvo con el catamarán francés "Norauto".

En la clase Club Swan 50 domina el italiano "Cuordileone" y el "Aifos 500" de la Armada Española, en el que navega el rey Felipe VI, ocupa el octavo puesto, mientras que el "Fram XVIII", con el rey Harald V de Noruega a la caña, es undécimo.

Los líderes de las otras clases son: "Dorsia Sailing Team" (Purobeach Women's Cup); "Cannonball" (Mallorca Sotheby's IRC); "Porrón IX" (Swan 45); "Natalia" (Mallorca Sotheby's Club Swan 42); "Vértigo Dos Texias" (BMW ORC 3); "Paprec Reciclaje" (BMW ORC 0), "Solintal" (Herbalife J80) y "Teatro Soho CaixaBank" (ORC 2).

La flota afrontará este viernes la primera jornada de la fase final a la que se llega tras cuatro días de navegación con todo el abanico de posibilidades abierto, con excepción de los catamaranes "voladores" (GC32), cuyos resultados no sufrirán variaciones.

Los líderes de diez clases han visto este jueves reducidas sus respectivas ventajas en la clasificación, de acuerdo al nuevo formato de puntuación, y los barcos que han obtenido resultados más modestos acceden a esta fase final de la regata con amplias opciones de coronarse vencedores.

El primero de cada clase empezará las pruebas con un punto, el segundo con dos, el tercero con tres y así sucesivamente.



- Clasificaciones provisionales, cuarta jornada.



BMW ORC 0



1) "Paprec Reciclaje" (Fra) Stephane Neve 11 puntos



2) "Freccia Rossa" (Ita) Vadim Yakimenko 14 "



3) "Team Visión Future" (Fra) Mercurio Mijael 14 "



BMW ORC 1:



1) "Estrella Damm" (ESP) Luis Martínez Doreste 10 puntos



2) "Rats on Fire" (ESP) Rayco Tabares 11 "



3) "From Now On" (Ale) Hernán Monse 16,5 "



BMW ORC 2



1) "Teatro Soho CaixaBank" (ESP) Daniel Cuevas 8 puntos



2) El Carmen-Elite Sails" (ESP) José Coello 11 "



3) "Riva Reno Gelato" (Gbr) Christian Plump 18 "



BMW ORC 3



1) "Vértigo Dos Texia" (ESP) José Martínez Doreste 12 puntos



2) "Airlan Aermec" (ESP) Juan Cabrer 17,5 "



3) "Tanit IV- Medilevel" (ESP) Nacho Campos 28 "



Mallorca Sotheby's IRC



1) "Cannonball" (Ita) Darío Ferrari 9 puntos



2) "Bella Mente" (USA) Hap Fauth 11 "



3) "Proteus" (USA) George Sakellaris 13 "



Herbalife Nutrition J-80



1) "Solintal" (ESP) Ignacio Camino 26 puntos



2) "Grupo Garatu" Juan Vázquez 31 "



3) "Bribón Movistar" Marc de Antonio 34 "



Swan 45



1) "Porrón IX" (ESP) Luis Senis 12 puntos



2) "Swing Cube" (Ita) Paolo Bucciarelli 14 "



3) "Blue Nights" (Fin) Tea Ekengren-Sauren 18 "



Swan 42



1) "Natalia" (Rum) Natalia Brailoiu 14 puntos



2) "Dralion" (Ger) Pit Finis 17 "



3) "Pez de Abril" (ESP) José María Meseguer 20 "



Club Swan 50



1) "Cuordileone" (Ita) Ettore Mattiello 13 puntos



2) "Stella Maris" (Aut) August Schram 20 "



3) "Cetilar-Vitamina" Andrea Lacorte 22 "



Purobeach Women's Cup



1) "Dorsia Sailing Team" Natalia Vía Dufresne 19 puntos



2) Federación Gallega Patricia Suárez 35 "



3) Federación Balear Helena Alegre 42 "



GC32



1) "Omán Air" (Oma) Adam Minoprio 18 puntos



2) "Alinghi" (Sui) Ernesto Bertarelli 22 "



3) "Red Bull" (Aus) Roman Hagara 27 "