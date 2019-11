David Cal: "Tengo claro que el abanderado en Tokio debe ser Saúl Craviotto"

Madrid, 27 nov (EFE).- El expiragüista David Cal, el deportista español con mejor palmarés olímpico, consideró este miércoles que el abanderado olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 "debe ser Saúl Craviotto", ya que "siguiendo los criterios, el deportista con mejor currículum es él".

Para el palista gallego no hay nadie que se merezca tanto ese honor como Craviotto, doble campeón olímpico en Pekín 2008 y Río de Janeiro 2016, plata en Londres 2012 y bronce también en la última edición brasileña. ?Es el chico perfecto. Todo lo que hace, lo hace bien. En España es el mejor y en el mundo uno de los mejores?, explicó.

"Yo lo tengo claro. Para mí el abanderado en Tokio debe ser Saúl (Craviotto). Siguiendo los criterios, el deportista con mejor currículum olímpico es él. Priman los oros, y él tiene dos", explicó Cal, uno de los máximos exponentes españoles en las Olimpiadas con cinco preseas en tres citas olímpicas (un oro y cuatro platas).

Y aunque reconoce que hay otras dos deportistas que también lo merecen, es firme en su idea. "Mireia Belmonte y Lydia Valentín tienen un oro cada una. Si es cualquiera de ellas no me parecería mal, aunque no lo aprobaría. Pero fuera de ahí yo creo que no hay ningún otro deportista en España como Saúl", añadió.

El pontevedrés espera también que Craviotto logre una buena recompensa en los cuartos Juegos Olímpicos en los que hará acto de presencia. ?Me imagino a Saúl en Tokio cruzando la meta en las primeras posiciones, ya luego el color es lo de menos, pero lo más adelante posible?, deseó.

Respecto al estado actual del piragüismo español, el deportista aseguró que lo ve ?muy bien, pero con algún problema?. Y es que de los siete kayakistas clasificados para Tokio, uno de ellos no podrá participar por el cupo de seis plazas. ?También tenemos clasificada a Teresa Portela, en canoa de momento no tenemos a nadie y el C2 tiene buena pinta y apuntamos a conseguirlo?, pronosticó.

Galardonado este miércoles por el Ministerio de Defensa con la distinción de ?Reservista de Honor? en I Gala del Deporte Militar celebrada en Madrid, Cal agradeció un premio honorífico que ?es importante para todos los deportistas españoles, y para aquellos que puedan tener el privilegio de ser deportistas y militares?.

?Es importante para fomentar el deporte, porque a través de él se fomentan muchos valores que se van perdiendo en los tiempos?, sostuvo, haciendo alusión al convenio que recientemente firmaron el Ministerio de Defensa y el Comité Olímpico Español.