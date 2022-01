La campeona olímpica Ranomi Kromowidjojo anuncia su retirada

La Haya, 27 ene (EFE).- La ganadora neerlandesa de tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos Ranomi Kromowidjojo anunció este jueves que, tras 16 años de carrera deportiva, se retira de la natación profesional.

?La natación será siempre mi pasión, pero ya no a nivel profesional. Siempre he sabido que hay más cosas que el deporte de élite, y que esto forma parte de algo más grande?, dijo la campeona olímpica en su cuenta de Instagram.

Kromowidjojo, de 31 años, deja a sus espaldas una larga lista de títulos en la que destaca una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 (relevo de 4x100 estilo libre) y dos preseas de oro y una de plata en los Juegos de Londres 2012 (50 metros estilo libre, 100 metros estilo libre y relevo de 4x100 estilo libre).

A pesar de no alcanzar más medallas en las siguientes citas olímpicas, se hizo con el primer puesto en tres campeonatos del mundo y en seis campeonatos europeos. En el último, celebrado en Budapest en 2021, fue primera en 50 metros libre y en 50 metros mariposa.

?¡He logrado mucho más de lo que podría haber soñado! Gracias a todos estos años de deporte de élite, sé que uno puede conseguir mucho más de lo que puede creer, entre otras cosas por tener los pensamientos correctos?, dijo Kromowidjojo, que acompañó la publicación en Intagram con una foto suya en la playa de cuando era niña.

La nadadora neerlandesa no especificó a qué se dedicará ahora, aunque aseguró que ?este no es el final? y que, entre sus ideas, está escribir un libro ?lleno de lecciones, recuerdos bonitos, amistades valiosas y todo lo que he experimentado como profesional?.