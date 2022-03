Ben Ainslie: "Hay mejores opciones que llevar la Copa a Arabia Saudí"

El navegante inglés Sir Ben Ainslie, Director General y patrón del Ineos TEAM UK británico, ha manifestado hoy, por primera vez, su preocupación "ante la perspectiva de que la 37ª Copa América se celebre en Arabia Saudí" y ha asegurado que cree que "hay mejores opciones".

A una semana, el próximo día 31, de que el Team New Zealand y el Real Escuadrón de Yates de Nueva Zelanda, club que le representa, elijan la sede del evento, Yeda en Arabia Saudí está entre la candidatas, junto con Málaga y Barcelona en España, y Cork en Irlanda.

Ainslie, ganador de cuatro medallas de oro olímpicas, lidera el equipo del Reino Unido, que es el 'Challenger of Récord' o primer desafiante y ha estado trabajando en estrecha colaboración con el equipo de Nueva Zelanda para establecer las reglas y los parámetros de la 37ª Copa América, aunque que la decisión de elegir la sede recae en el defensor.

Hasta hoy, solo el equipo estadounidense 'American Magic' se había pronunciado en contra de la elección de Jeddah como sede el tema de la seguridad en esa zona de Oriente Medio y por la falta de respeto a los derechos humanos en Arabia Saudí.

En una entrevista a The Times, Ainslie ha indicado: "Durante todo este tiempo le hemos dicho al Team New Zealand que ellos ganaron la Copa y están en su derecho y su decisión llevarla donde quieran. Dicho esto, claramente hay, habría pensado, mejores opciones en otros lugares. Desde un punto de vista geopolítico y de política deportiva, Yeda presenta serios problemas".

"No he estado allí y la gente me dice que están logrando grandes avances en términos de su enfoque de los derechos humanos y parte de eso, el llevar muchos eventos deportivos a Arabia Saudí es tratar de acelerar ese ritmo de cambio y obviamente eso sería algo bueno de ver", ha agregado

En este contexto, el Gran Premio de Arabia Saudí de Formula Uno se disputará en Yeda esta semana, mientras se llevará a cabo una ejecución pública de 81 personas; la ejecución masiva más grande en la historia moderna del país.

"Solo sé lo que leo en la prensa y mucho de eso puede ser negativo y prejudicial para la imagen de la Copa", remarcó Ainslie a The Times.

La pandemia de coronavirus ha complicado el proceso de elección y ahora la escalada de la guerra en Ucrania se ha sumado a los problemas fuera del ámbito de la navegación en torno a la decisión de elegir la sede.

Mientras, el Director General del equipo de Nueva Zelanda, Grant Dalton, está visitando los lugares preseleccionados para verificar las instalaciones y las finanzas. En España, Barcelona y Málaga están moviendo sus piezas en los últimos días y Cork, parece ir un paso por detrás al no tener la financiación de su gobierno.

Aun así, Ainslie plantea la posibilidad de que ante la delicada y crucial decisión elegir la sede, que formará la base de las financiación del equipo de Nueva Zelanda, la misma se aplace, después de que ya se retrasara la fecha límite original del 17 de septiembre del año pasado.

Aunque la candidatura de Yeda ha sido bastante opaca hasta ahora, los medios británicos creen que es la que ofrece la mayor cantidad de dinero, aunque hay un silencio total sobre la misma. EFE

