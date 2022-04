Carlos Garach lidera la "revolución" juvenil camino de los Mundiales

Redacción deportes, 9 abr (EFE).- El joven nadador granadino Carlos Garach se convirtió en el gran protagonista de la primera jornada de los Campeonatos de España que se disputan en la localidad malagueña del Torremolinos, tras sellar este sábado el billete para los Mundiales de Budapest en la prueba de los 1.500.

Pero Garach, de tan sólo 17 años, no fue el único joven que se aseguró su presencia en la cita mundialista, en la que también estarán Paula Otero, de 18 año, y Ángela Martínez, que alcanzó la mayoría de edad el pasado mes de marzo, tras rebajar el tiempo requerido para competir en la capital húngara en los 800 metros.

Una mínima que se antojaba casi un imposible para Carlos Garach, que tenía que rebajar en casi diez segundos su mejor marca personal, los 15:14.01 minutos que firmó el pasado mes de marzo en Edimburgo, para alcanzar el crono exigido -15:04.64- para acudir a Budapest.

Sin embargo, la progresión del joven nadador del CN. Churriana no parece tener límites y no sólo logró la mínima mundialista, sino que firmó la segunda mejor marca española de todos los tiempos, tras imponerse en la final de los 1.500 con un registro de 15:00.90 minutos, nuevo récord de los campeonatos.

Para ello, Garach, que ya debutó con el equipo nacional absoluto en los Campeonatos de Europa de piscina corta disputados el pasado mes de noviembre en Kazán, se comportó con un auténtico metrónomo, clavando todos su parciales en 30 segundos cortos.

Un ritmo que el granadino aumentó y de qué manera en los dos últimos largos, que Carlos Garach completó en 29.54 y 28.15 segundos, respectivamente, para quedarse al borde de la barrera de los 15 minutos, un muro que sólo un nadador español ha logrado derribar, el plusmarquista nacional Marco Rivera, que nadó en 14:57.47 en el ya lejano año 2009.

"Sabíamos que era muy difícil, pero el plan era empezar tranquilo, controlando y mantener un ritmo continuo, porque no sabíamos si íbamos a aguantar. He hecho lo que me ha dicho mi entrenador y al final ha salido bien", señaló Garach en declaraciones a Teledeporte tras la prueba.

Más factible parecía, a priori, la mínima mundialista para Paula Otero, que ya había nadado el pasado año en 8:35.48 minutos, dos segundos menos que el tiempo requerido -8:37.90- para participar en los 800 metros en los Mundiales de Budapest.

Tal y como se encargó de demostrar la nadadora gallega, que se impuso en la final con un crono de 8:34.90 minutos, su mejor marca personal, que garantizaba a la coruñesa su presencia en la capital magiar.

Unos mundiales en los que también estará la joven ilicitana Ángela Martínez, que rebajó en más de cuatro segundos y medio su mejor registro personal, para sellar su pasaporte a Budapest con un tiempo de 8:36.23 minutos.

Caras nuevas para el equipo español en una gran cita internacional a la que no faltará la veterana Jessica Vall, de 33 años, que logró su primer billete para el Mundial tras imponerse este sábado en la final de los 50 braza con un tiempo de 31.17 segundos.

Para ello, la nadadora del Sant Andreu, bronce en los 200 braza en los Mundiales de Kazán 2015, tuvo que superar a Marina García, plata con un crono de 31.74, y a la jovencísima María Ramos, de tan sólo 15 años, que amenazaba con arrebatar el título a Vall, tal y como ya ocurrió en los pasados Campeonatos de España en piscina corta.

De hecho, Ramos, que cumplirá los 16 años el próximo 18 de abril, accedió a la final con el mejor crono de todas las participantes, tras nadar en las semifinales en un tiempo de 31.68 segundos.

Una marca que la nadadora del Gredos San Diego no pudo repetir en la gran final, en la que María Ramos pagó su explosiva salida en unos metros finales en los que se vio superada tanto por Jessica Vall como por Marina García para concluir en tercera posición con una marca de 31.80.

Más gris fue el arranque de competición de Nico García, finalista en los 200 espalda en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, que tuvo que conformarse con la séptima plaza en la final del hectómetro braza con un tiempo de 56.53 segundos.

Lejos del ganador de la prueba el nadador del Sabadell Diego Mira que se impuso con un crono de 55.63 que le garantizó su presencia en los Campeonatos de Europa que se disputarán el próximo mes de agosto en Roma.

Una cita en la que también se aseguraron su presencia tanto Sergio De Celis, que se impuso en la final de los 100 libre con un tiempo de 49.18 segundos, once centésimas más que su récord de España, como Lidón Muñoz, que se alzó con la victoria en la prueba femenina del hectómetro con una marca de 55.72 segundos.

Europeos para los que también logró la clasificación la nadadora del Sant Andreu África Zamorano que se impuso en la final de los 100 espalda con un tiempo de 1:01.68 minutos.