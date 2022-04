Mireia renuncia a los 200 metros mariposa en una jornada huérfana de mínimas

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- La cuarta jornada de los campeonatos de España de natación culminó huérfana de mínimas para el Mundial de Budapest, con la ausencia de Mireia Belmonte, que renunció a participar en los 200 metros mariposa, y con una gran actuación de Arbidel González, que logró la mínima europea tras bajar del 1:58 en la sesión matinal de los 200 mariposa.

Ninguno de los nadadores consiguió sumarse a la escasa lista de aquellos que ya consiguieron la marca necesaria para participar en el Mundial: Ángel Martínez (1500 libres), Paula Otero (800 libres), Jessica Vall (50 metros braza), Carlos Garach (1500 libres) y Joan Lluís Pons (400 estilos).

Sin embargo, la Piscina Virgen del Carmen de Torremolinos dio buenas noticias. La primera, en la sesión matinal, con una gran actuación de Arbidel González en los 200 metros mariposa. Firmó una marca sideral (1:57.79) y, a sus 19 años, rebajó la mínima joven ENA (1:58.42) para alcanzar el Europeo de Roma que se disputará en agosto.

Arbidel se convirtió en el tercer español de la historia en bajar de la barrera del 1:58 y, por la tarde, firmó una meritoria tercera posición. Acabó por detrás Joan Lluís Pons, uno de los tres nadadores que derribaron en el pasado los 1:58, y de Miguel Martínez.

Pons, con unos 50 metros finales espectaculares, batió por una centésima a Miguel Martínez. El nadador del Canoe se quedó sin el Europeo en la llegada. El manotazo final contra la pared fue para Pons, más eléctrico en el momento cumbre. Suyo fue el premio con un tiempo final de 1:58.80, a poco más de dos segundos de la mínima para el Mundial.

Después, Arbidel González, explicó en declaraciones a Teledeporte cuáles fueron sus sensaciones: "Al principio, por la mañana me ha salido solo. Por la tarde, más agarrotado, pero ha salido así. Como me he quitado el peso por la mañana de hacer la mínima, estaba más relajado. Hay que seguir trabajando y entrenando como hasta ahora", dijo.

En los 200 mariposa femeninos, Mireia Belmonte renunció a participar. Su escasa preparación previa a los campeonatos de España volvió a pasarle factura a la nadadora catalana, que tras sus erráticas jornadas previas, decidió no comparecer y, en consecuencia, no sumar su decimocuarta victoria en la prueba.

La victoria fue para la portuguesa Ana Catarina Montero, mientras que Julia Pujadas representará a España en el Europeo tras remontar en los últimos cien metros. Con 2:14.21 acabó lejos de la mínima para el Mundial.

Lidon Muñoz del Campo sumó su tercer título nacional. A sus victorias en los 100 metros y en los 50 espalda, sumó otro primer puesto en los 50 metros libres. Lo hizo con un gran tiempo y dominando la prueba desde el principio hasta el final. La nadadora del Sant Andreu firmó un potente 25.32, a sólo tres décimas de la mínima mundialista tras acabar por delante de su compañera de club Marta González.

En los 50 metros libres masculinos, Juan Francisco Segura logró su billete para el Europeo con un tiempo de 22.65, muy cerca de la mínima para el Mundial de Budapest (22.18). Acabó por detrás del egipcio Youssef Ramadan y del polaco Konrad Cerniak y, por cuatro centésimas, le quitó el puesto a Sergio De Celis.

En una prueba igualada al máximo entre Paula Juste, Alba Vázquez, Emma Carrasco y Catalina Corro, los últimos 50 metros de los 200 estilos decidieron el nombre de la nadadora que se llevó la medalla de oro. Fue para Alba Vázquez, que firmó un 2:13.88 con el que se sacó el billete para el Europeo. El Mundial quedó lejos, a casi un segundo.

Carles Coll se proclamó campeón de España en los 200 estilos masculinos pero se quedó sin el premio del Mundial. Con 2:00.96 rozó Budapest, pero lo perdió en los últimos 50 metros. Perdió fuelle en crol y se le resistió la barrera de los dos minutos una vez más. Por lo menos, irá al Europeo, aunque acabó la prueba decepcionado.