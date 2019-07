El Real Madrid continúa la pretemporada pendiente de la 'operación salida'

El Real Madrid inició su séptima jornada de entrenamientos de la pretemporada con una sesión intensa en un ambiente marcado por la 'operación salida' de varios jugadores.

Zinedine Zidane, que este martes volvió a dirigir a sus jugadores tras el fallecimiento de un hermano suyo, estuvo de nuevo al frente del entrenamiento en el complejo Montreal Impact, donde ordenó ejercicios de conducción y circulación del balón antes de dividir a sus hombres en dos equipos para trabajar la posesión.

Sin Brahim Díaz, que continúa con su proceso de recuperación, la sesión de trabajo se completó con partidos en campos de reducidas dimensiones que dieron paso a los estiramientos finales.

El técnico francés, además del trabajo de pretemporada habitual, todavía tiene por delante completar junto al presidente Florentino Pérez y al director general José Ángel Sánchez la nómina de jugadores que abandonarán la plantilla.

Muchos nombres están sobre la mesa y con un futuro incierto en el club blanco. Cada caso es diferente y no sólo depende de la decisión del Real Madrid. También tiene que haber ofertas que satisfagan a la entidad madridista.

Es el caso del galés Gareth Bale, que, tras la errática temporada que firmó el año pasado, es uno de los nombres de más relumbrón por el que el Real Madrid podría sacar beneficio económico para acometer otros fichajes. De momento, clubes como el Tottenham podrían estar interesados en hacerse con sus servicios.

Otros como Dani Ceballos esperan pacientemente su destino, que también podría ser Inglaterra, aunque en calidad de cedido. El Arsenal tiene algunas papeletas para conseguir a uno de los mejores jugadores del pasado Europeo sub-21.

Tampoco tiene claro su futuro Lucas Vázquez. Con la llegada de varios futbolistas de ataque, la rivalidad por un puesto es más alta y su destino podría estar fuera del Real Madrid.

Algo parecido ocurre con Mariano Díaz, Borja Mayoral y Jesús Vallejo. El primero apenas jugó el pasado curso, el segundo regresa de su cesión en el Levante y también cuenta con mucha competencia y el tercero, si Nacho Fernández se queda, sobraría en la lista de centrales.

Aunque James Rodríguez no está en Montreal, también es un caso a resolver. Hay un claro interés del Nápoles, pero el Real Madrid no quiere vender al centrocampista colombiano por un precio que no considere acorde a su valor. El Atlético de Madrid también está al acecho.

El caso de Isco Alarcón es algo diferente al de James. Sólo se parece en la cantidad económica: el Real Madrid no estaría dispuesto a malvender al malagueño. Sólo meditaría su salida si ésta supone buenos ingresos para sus arcas. Está en el escaparate, pero también en el de Zidane, que podría intentar sacar oro de su jugador la próxima temporada.

Con su continuidad en el aire está también Keylor Navas. La idea de Zidane de contar con un portero potente y otro que le haga sombra de manera discreta pasa por vender al guardameta costarricense, que, de momento, sigue entrenándose junto al resto de sus compañeros.

Hasta el momento, el Real Madrid ya ha vendido a Marcos Llorente (al Atlético de Madrid por 30 millones de euros), a Mateo Kovacic (al Chelsea por 45 millones), a Raúl de Tomás (al Benfica por 20 millones) y a Theo Hernández (al Milán por 20 millones). En total, ha recaudado 115 millones de euros.

Por el contrario, según Transfermarkt, portal especializado en la valoración de futbolistas, el Real Madrid ha gastado 303 millones de euros con los fichajes del belga Eden Hazard (100 millones), los brasileños Éder Militao (50 millones) y Rodrygo Goes (45 millones), el francés Ferland Mendy (48 millones más 5 en variables) y el serbio Luka Jovic (60 millones).

El balance, de momento, es de -188 millones de euros. Por eso, la operación salida del Real Madrid sigue en marcha y el club blanco trabaja para aligerar su plantilla.