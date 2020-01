Ángel Martín: "Escudero es un jugadorazo, pero no nos vamos a reforzar ahora"

Ángel Martín González, director deportivo del Getafe CF, declaró este jueves que "incorporar" al delantero del Real Madrid Brahim Díaz sería "atractivo" para su equipo, aunque admitió que no le gusta hablar de nombres y no quiso asegurar que ese sea el jugador en el que están centrando sus esfuerzos para reforzarse en el mercado de invierno.



Después de incorporar como cedido al centrocampista nigeriano Peter Etebo, procedente del Stoke City inglés, el Getafe espera reforzarse con un jugador de "ataque".



"Por lo menos una incorporación más seguro que vamos a intentar y puedo decir que estamos trabajando en una situación, aunque no me gusta hablar de nombres porque no es bueno para el jugador ni para nosotros", señaló Ángel Martín, durante la presentación de Etebo.



Uno de los jugadores en los que está interesado el Getafe es Brahim Díaz, que solo ha jugado cuatro partidos oficiales con el Real Madrid.



"Es un buen jugador, está en el Real Madrid y sería atractivo para nosotros, pero no puedo decir ni asegurar que ese sea el jugador en el que estamos centrados", confesó.



Para incorporar un jugador el Getafe tiene que dar salida a otro, puesto que tiene las veinticinco fichas cubiertas.



"Trabajamos también en ese sentido. Los que pueden salir ellos lo saben personalmente, hay también movimientos y seguramente pronto podamos tener buenas noticias", apuntó.



Otro de los jugadores por los que fue preguntado el director deportivo del Getafe fue el lateral izquierdo Sergio Escudero, actualmente en el Sevilla.



"No hemos intentado nada, es la posición en la que más jugadores tenemos. Es un jugadorazo pero no podemos pensar en reforzar esa posición ahora", concluyó.