Jordi Alba: "Esta semana el chip del equipo ha cambiado"

El lateral izquierdo del Barcelona Jordi Alba dijo que "esta semana el chip del equipo ha cambiado" antes de enfrentarse al Benfica este martes en el Camp Nou en un partido trascendental para pasar a los octavos de final de la Liga de Campeones. "Está claro que ganar el derbi (ante el Espanyol) nos dio muchísima confianza, merecimos ganar. Pero es verdad que en los últimos 15 minutos sufrimos más de la cuenta. Pero la confianza está muy alta, el equipo está motivado", añadió Alba en rueda de prensa.

"Hace tres jornadas todo lo veíamos oscuro y ahora dependemos de nosotros para pasar a octavos de final. En el partido en su campo tuvimos ocasiones de gol para marcar, pero ellos en transiciones y en contraataques nos hicieron mucho daño. No jugamos tan mal como para perder 3-0", consideró el jugador azulgrana respecto el encuentro disputado en el Estadio da Luz. Sobre cómo afrontan los jugadores que lo tuvieron como compañero de equipo el hecho de tener ahora a Xavi como entrenador, Alba se explayó: "Tengo un respeto enorme por él, ya lo tenía como jugador y amigo, y es una motivación muy grande tenerlo como entrenador ahora. Es una alegría muy grande, seguro que nos ayudará a crecer. Personalmente creo que era el hombre que tenía que venir por cómo conoce la casa".

Además, explicó que Xavi "siempre ha vivido el fútbol con muchísima intensidad, está haciendo hincapié con las charlas con los jugadores, también con los que no jugaban habitualmente". Preguntado por las nuevas normas que ha impuesto Xavi, Alba respondió que "no tiene por qué cambiar nada" porque "cada uno es responsable en ese sentido". A pesar de la satisfacción mostrada por la llegada de Xavi, Alba no quiso ser crítico con Ronald Koeman: "Creo que ha hecho un buen trabajo, ganamos una Copa cuando nadie lo pensaba. Cada entrenador tiene su estilo y estamos muy agradecidos a Koeman".

Respecto el estado de salud de su compañero Sergio 'Kun' Agüero, que está de baja por un problema de corazón, el lateral izquierdo señaló que "no tiene que ser fácil salirse de los terrenos de juego por este tipo de cosas, pero él está animado, es un 'tio' muy positivo". De todas maneras, puntualizó que "es una cosa que le pertenece a él y deberá decir él cómo se siente".