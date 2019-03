Ceballos: "Zidane me dijo que iba a tener las mismas oportunidades que mis compañeros"

Dani Ceballos pasó por los micrófonos del programa 'El Larguero' de la Cadena Ser analizando su situación en la Selección, en la que posee la máxima confianza de Luis Enrique, y en el Real Madrid, donde con la vuelta de Zidane su futuro puede llegar a verse lejos del club blanco, entre otros asuntos.

Sobre las cuatro convocatorias en las que el seleccionador ha contado con él afirmaba que: "El míster tiene mucha confianza en mí y me lo ha demostrado en estas convocatorias; le gusta la calidad que tengo tanto defensiva como ofensivamente y me siento muy cómodo con él. El míster es el que decide y tiene que tomar las decisiones, está probando muchas cosas y el objetivo es llegar lo mejor posible a la Eurocopa".

La vuelta de Zidane al conjunto merengue la califica como "una nota positiva para el Real Madrid". El utrerano confía en hacerse un hueco y demostrarle al entrenador francés que puede jugar en este Real Madrid: "Siempre ha sido claro conmigo, he hablado recientemente con él y me dijo que había seguido mis partidos y que quería que siguiese al mismo nivel. Me dijo que iba a tener las mismas oportunidades que mis compañeros y eso me tranquiliza. Todos sabemos de la importancia de Zidane para el equipo, transmite tranquilidad y es capaz de apagar fuegos cuando peor está el equipo y le ha dado su sitio a Isco, a Keylor, que estaban un poco apartados y es justo con todos".

El centrocampista sevillano todavía se ve con ilusión de demostrar a la afición del Santiago Bernabéu de lo que es capaz y admite que su mejor versión en el club madrileño aún no ha llegado: "Creo que no se ha visto al mejor Ceballos en el Real Madrid. Mi sueño es triunfar en el Real Madrid y esa ilusión no me la va a quitar nadie. Todos sabemos la dificultad que tiene triunfar en el Real Madrid y quiere demostrar el nivel que mostré en el Betis o en la Selección".

También tuvo palabras para sus compañeros que peor lo han pasado en la etapa en la que el equipo era dirigido por Santiago Solari, como ha sido el caso de Isco: "Estamos juntos en el vestuario, tenemos muy buena relación, y cuando un jugador no juega es complicado. Ahora es momento de trabajar para cuando le llegue la oportunidad pueda demostrar que es un jugador importante para el Real Madrid y la selección española".

Para terminar acordándose de su antigua afición y de la polémica que sobrevuela estos días Heliópolis después de la ovación a Messi el pasado domingo: "Sé la clase que tiene la afición del Villamarín, ovacionaron a Messi como debía ser aunque no me gustaría que eso pasara en el Bernabéu porque sería señal de que no hemos hecho un buen partido".