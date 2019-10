Kepa: "Siempre que el debate sea futbolístico es bueno"

Kepa Arrizabalaga, portero español del Chelsea, ve positivo el debate en cualquier demarcación, incluida la portería de la selección en la que compite por la titularidad con David de Gea, "siempre que sea futbolístico".

"Mi objetivo es jugar, todos los jugadores queremos estar en el once del mister. Obviamente estoy con confianza, quiero ayudar al equipo y si soy uno de los once elegidos, mi objetivo es ganar un partido que no va a ser nada fácil ante Noruega", manifestó en Oslo.

"Siempre que el debate sea futbolístico para una selección, en cualquier puesto es bueno, porque el beneficiado es la selección. Luego ya entrar en comentarios, hablar en la prensa y decir que si tienes que jugar no entro porque es mejor siempre hablar en el terreno de juego", añadió.

Se está extendiendo en el fútbol actual la rotación en la portería de los equipos y las selecciones. En su caso, Kepa lo toma bien y le ayuda a competir. "Desde que se ha instaurado la política de rotar en la portería al final tienes que confiar en ti mismo. Tengo un trabajo de muchos años atrás en los que visualizas momentos como estos y es un orgullo estar preparado, jugar y ayudar al equipo".

"Me siento bien, con confianza, es verdad que quizá hasta el Mundial había participado apenas un partido y ahora he podido ayudar al equipo más. Eso te da un plus de confianza porque al final son partidos que te hacen seguir trabajando con la esperanza de poder ayudar", añadió valorando que ha tenido más titularidades que De Gea camino de la Eurocopa.

Además Kepa siente un crecimiento personal desde que se marchó al fútbol inglés. "He mejorado en todo, he madurado como persona y como portero, me he tenido que adaptar a otra forma de jugar, afrontar partidos más físicos ante jugadores de mucha calidad. Soy un Kepa más maduro, que afronta mejor los partidos cuando van bien y cuando va mal. Estoy en una fase de crecimiento todavía porque soy joven y tengo que trabajar para seguir".

Frente a Noruega volverán a jugar los internacionales españoles sin VAR, algo a lo que Kepa reconoce que están acostumbrados pero que no suma. "Debería de haber VAR en un partido para la Eurocopa, en el que te estas jugando mucho. Aunque lleva poco y estamos acostumbrados a jugar sin él, en situaciones como la de Rumanía la expulsión de Diego Llorente, el árbitro no sabía si era penalti o no y habría ayudado".

España regresa a Oslo, al estadio donde José Francisco Molina debutó con la selección de centrocampista y no como portero. "Era bastante pequeño cuando sucedió eso, he visto alguna imagen suelta", reconoció Kepa que ayer exhibió pegada a balón parado con un gol de falta al final del entrenamiento por el que bromeó: "Tenemos jugadores de mucha calidad para las acciones a balón parado. De momento me mantendré en portería".