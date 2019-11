Los verdaderos motivos del divorcio entre Luis Enrique y Robert Moreno

Están siendo días muy convulsos en la Real Federación Española de Fútbol. Tras finalización del partido ante Rumanía y la no comparecencia de Robert Moreno ante los medios en rueda de prensa, los sucesos no han hecho más que acelerar y acrecentar una situación nunca antes vista en el combinado nacional.

Tras las ruedas de prensa concedidas por los tres protagonistas de este entuerto (Rubiales primero, luego Luis Enrique y en la tarde de ayer Robert Moreno), sigue quedando una pregunta sin responder por ninguna de las partes: ¿Cuál fue el verdadero motivo que llevó a Luis Enrique a no querer seguir contando con Robert Moreno y a llamarlo desleal?.

La posible respuesta la aporta Javier Maroto, del diario As, quien apunta a tres motivos sustanciales en todo este asunto. El primero de ellos, una oferta del Arsenal a Lucho meses después de dejar el banquillo de la selección española. El propio técnico reconoció en su vuelta al frente del combinado nacional que había recibido ofertas durante el tiempo que se mantuvo alejado de los banquillos. Al parecer, Luis Enrique habría comunicado esta oferta a su 'staff', recibiendo la negativa de Robert, quien habría querido seguir al frente de la selección hasta finalizar la Eurocopa, tal y como establecía su contrato.

Esta respuesta sería el desencadenante de todo este alboroto, pero no la única razón. El acercamiento que Robert Moreno habría tenido con la prensa una vez cogido el timón de la selección tampoco habría sido del gusto de Luis Enrique, quien mantiene un posicionamiento distante con los medios desde hace ya mucho tiempo. Que su sucesor haya cambiado drásticamente esta circunstancia no habría sentado bien al ex técnico de Roma, Celta y FC Barcelona.

Por último, el hecho de que para Moreno el guardameta titular fuera Kepa y no De Gea sería otro de los motivos de este distanciamiento entre Lucho y el ex seleccionador. Esto se debe a que durante todo el tiempo que ambos trabajaron juntos, este tipo de decisiones se tomaban en concenso entre todos los integrantes del cuerpo técnico, siendo siempre Luis Enrique el que tomaba la decisión final.

En la última reunión que ambos mantuvieron, Luis Enrique comunicaría a Robert Moreno que, de volver a la selección, este no sería su segundo ni formaría parte de su 'staff'. A partir de ese momento comenzaron las diferentes llamadas y negociaciones que finalizarían con el bochornoso caso de Rumanía, donde el seleccionador no se presentó en rueda de prensa y posteriormente fue destituido por la puerta de atrás y etiquetado como "desleal" por su sucesor.