"Gavi me impresionó"

"Gavi me impresionó"

Emerson Pamieri, lateral de la selección italiana, admitía tras caer que le impactó la calidad del palaciego Gavi, que a sus 17 años se convirtió en el jugador más joven de España en debutar. "Sí, me impresionó Gavi, yo no le conocía. Hizo un gran partido, se ve que tiene un potencial enorme", afirmó Emerson al acabar el partido en declaraciones a la Rai. "España es buena, hay que admirarla un poco, juegan un buen futbol", prosiguió.

Por su parte, Giorgio Chiellini, capitán de la selección italiana, aseguró que la derrota sufrida ante España (1-2) debe representar un "momento de crecimiento" para su equipo en vista del Mundial de Qatar 2022.

"Lo sentimos por perder en Milán, pero tenemos orgullo por lo que hicimos. Nuestro equipo tiene margen para mejorar. Hay que saber aceptar que en algunos momentos del partido un rival te ponga en apuros. Es un momento de crecimiento en vista del Mundial", afirmó Chiellini. "Podíamos gestionar mejor algunos momentos, porque al final logramos reabrir el partido incluso jugando con diez. Hoy no tuvimos paciencia. Si hubiéramos logrado tener paciencia probablemente el resultado sería distinto", agregó el defensa.

Italia, vigente campeona de Europa, interrumpió su racha de 37 partidos sin derrotas al caer contra España ante un doblete de Ferran Torres. Los "azzurri" se quedaron con diez hombres al borde del descanso por la doble amonestación a Leonardo Bonucci, una decisión del árbitro que se criticó mucho en Italia. Sin embargo, Chiellini restó importancia a las polémicas y animó a que se reflexione sobre los errores cometidos. "No hablemos del árbitro, pensamos en lo que podíamos hacerlo mejor", dijo.

Chiesa: "La primera amarilla me parece estricta"

Federico Chiesa, extremo de la selección italiana, daba "mérito a España porque hizo un grandísimo partido". El mejor hombre del ataque 'azzurro' quiso pasar página y pensar en el siguiente reto. "Perdimos tras muchos partidos, hicimos un récord y al final puede pasar. Podía llegar, llegó esta noche. Mérito a España porque hizo un grandísimo partido. España mereció a nivel de juego, pero nosotros nos llevamos lo bueno que hicimos, lo dimos todo para Italia, para nuestro técnico. Esta es la primera derrota, pero esto no nos para, debemos pensar a ganar otros trofeos", aseguró el delantero de la Juventus en declaraciones a la televisión italiana.

"Con 0-1 en el marcador y jugando con diez hombres es duro. Con once hombres todo puede cambiar, pero quedarnos con diez fue complicado", agregó Chiesa, quien criticó al árbitro ruso: "La primera amarilla me parece estricta. El árbitro falló en pitar una falta y no era necesario dar una amarilla gratuita al capitán, que tiene derecho a hablar con el árbitro".