Cintra, presidente del Sporting: "Peseiro tuvo algo de culpa de que no viniera Muriel"

El nombre de Muriel estuvo muy presente en la operación salida del Sevilla durante el último periodo de traspasos. El colombiano, que no terminó de convencer en su primer año como sevillista, estuvo muy cerca de salir cedido al Sporting de Portugal en el tramo final del mercado, pero la operación no se pudo concretar, por lo que el jugador decidió continuar un año más en el Sánchez-Pizjuán.

Ahora, Sousa Cintra, actual presidente del Sporting, afirmó en una entrevista concedida a SIC Noticias, que el responsable de que la operación no llegara a buen puerto fue el actual técnico del club luso, José Peseiro. "Todos los jugadores con los que hablamos querían venir, pero yo no iba a contratar a ninguno que no tuviera el aval del entrenador. Muriel era uno de ellos. No lo quisimos contratar y el técnico tuvo algo de culpa. Primero lo quería, después no€ No merecía la pena hacer venir a un jugador porque sí", fueron las palabras del máximo dirigente del conjunto lisboeta.

Tras no poder concretar su salida, Muriel tendrá esta temporada una segunda oportunidad para intentar convencer a la afición sevillista. No será fácil, pues la competencia en su puesto es extrema, pero el colombiano es un jugador del agrado de Machín y tiene cualidades para poder rendir a un gran nivel.