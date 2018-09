Sergi Gómez, sobre su llegada, el sistema de Machín y las lesiones

A pesar de llegar silenciosamente, uno de los futbolistas que más importancia ha adquirido en el fútbol propuesto por Pablo Machín desde su llegada ha sido Sergi Gómez. Consolidado en esa defensa de tres, ha jugado casi todo desde su llegada, algo de lo que ha hablado en una entrevista concedida al Diario As.

Sobre la pretemporada atípica: "La palabra es intenso. Han sido muchos partidos casi desde que llegué y yo venía de una pretemporada atípica. No dudé en ningún momento de venir aquí. Cuando supimos del interés del Sevilla no pensé en otra cosa".

Dos compañeros, claves en su desembarco: "Hablé mucho con Nolito y Sarabia. A uno lo conozco desde el Barça B y al otro desde los 15 años de las categorías inferiores de la selección. Me dijeron que no me lo pensara, aunque tampoco necesitaba que me convencieran demasiado".

Adaptación al esquema de Machín: "Había jugado alguna vez en el Barça con tres centrales, pero era diferente. El pivote hacía de tercer central de forma puntual. Jugar aquí es distinto porque el libre está fijo, así generamos mucho espacio en bandas y con cinco atrás somos más sólidos. Si salimos a presionar hay que caer en banda y aquí la coordinación es clave. Si el primero no llega, no llega nadie. El libre tiene que cubrir la espalda de los centrales y los centrales la del lateral. Yo he jugado en el perfil zurdo aunque soy diestro y no hay problema, aunque también he probado en las otras posiciones".

El Sánchez Pizjuán, una plaza complicada: "El que llega aquí es consciente de lo que hay. Cualquiera. Para lo bueno y para lo malo, porque hay presión pero la afición te apoya y te hace ganar partidos. Hay que saber utilizar esa presión a tu favor".

Las lesiones, el punto negativo: "Si haces el balance son tres huesos y contra esto no se puede hacer nada. A los problemas hay que sobreponerse. A nadie le gusta empezar así pero sólo queda remar entre todos. Cuanto más obsesión haya con las lesiones es peor. Fueron dos jugadas puntuales que de diez veces nunca pasa eso. A seguir y adaptarnos los que quedamos atrás"

Con Fernando Navarro como espejo: "No estaría mal igualar su récord aquí. Los que nos hemos criado en La Masía sabemos que es muy complicado llegar porque allí están los mejores. Nuestra historia es parecida. Él ha conseguido labrarse una carrera increíble buscándose la vida fuera de allí y yo estoy en ese camino".