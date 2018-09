Franco Vázquez: "El Getafe siempre nos pone las cosas jodidas"

Franco Vázquez, junto a Luis Muriel, ha sido la principal novedad en el entrenamiento del Sevilla de este viernes. El argentino, que llega de debutar con la selección nacional de su país, tras haber jugado ya un par de partidos no oficilaes con Italia, se ha convertido en una pieza importante para Pablo Machíb, pese a que al principio del verano parecía que iba a entrar poco en sus planes.

El 'Mudo' ha atendido a Radio Marca, donde ha hablado mucho:

Argentina

"Estoy contento de haber sigo convocado y tengo que seguir haciendo las cosas bien en mi club. Mi madre es italiana y tengo la doble nacionalidad desde que nací. Acepté en su momento la llamada de Italia y sólo jugué amistosos así que el reglamento lo permite. Por eso pude jugar para Argentina. Hay muchos chicos nuevos que fuimos por primera vez y nos han tratado muy bien. Se ha formado un grupo muy bueno y Argentina tiene para salir adelante. Buena gente que quiere lo mejor para la selección y Argentina volverá a ser lo que fue. Messi: es el mejor y todos saben lo importante que es para Argentina. Seguramente va a volver".

El Getafe CF

"Siempre nos pone las cosas jodidas. El Sevilla es un club grande, que lleva varios años haciéndolo bien, entrando en competición europea y tenemos que ponernos en la cabeza estar entre los cuatro primeros. Barcelona, Real Madrid, Atlético y Valencia son nuestra competencia. Después, al Sevilla siempre se le dio bien la Europa League, es un torneo lindo y ojalá nos traiga buenos momentos".

Su rol en el 3-4-2-1

"Me siento cómodo jugando un poco más tirado a la izquierda porque puedo llegar al área, de segunda línea. Y en la mediapunta. Dando lo mejor cuando me toca. No me siento más importante, siempre he intentado ayudar y en la temporada pasada, tanto en la Champions como en la Copa, me sentí importante, haciendo las cosas bien y este año también. Mi objetivo es jugar el máximo de minutos posible y ayudar al equipo".

La falta de gol

"No solo hay que ponerle el peso al delantero centro. Todos tenemos que aportar goles y esos nos pide a los jugadores de segunda línea, llegar un poco más de sorpresa. Y ayudar también a la construcción del juego y en defensa.

Las nuevas incorporaciones

"André, a pesar de cómo empezó, me quedo con las ganas y el esfuerzo que pone por el equipo y para el sistema que tenemos, es muy importante. Todos vienen para aportar lo suyo".