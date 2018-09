Ganso debuta y a los cinco minutos hace esto

A Ganso se le pueden discutir muchas cosas, pero no la calidad. El brasileño lo ha demostrado hoy en su debut en partido oficial con el Amiens, club en el que juega cedido por el Sevilla.



El brasileño saltó al terreno de juego en el minuto 70, cuando su equipo ya perdía por 0-3 ante el Lille gracias a un hat-trick del deseado Pépé. Sin embargo, la entrada del ex del Sevilla propició que la grada soñalara con el milagro.



El suramericano agarraba una pelota en tres cuartos, amagaba y se hacía sitio para mandar un servicio perfecto a Kurzawa. Ghoddos, que estuvo a punto de recalar en el Huesca, haría el 2-3 en el 90', pero no hubo tiempo para culminar con el empate.





5 minutos les ha bastado a P.H. Ganso, para dejar solo a su compañero con esta magnífica asistencia. pic.twitter.com/Tt3jRpwc7F ? V. (@VAndaluz7) 15 de septiembre de 2018