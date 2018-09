Machín habla sobre el Mudo, André Silva, el posible sobrepeso de Gnagnon y la polémica del derbi...

Pablo Machín ha comparecido este mediodía en la sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuñan para tratar la previa del encuentro de mañana ante el Getafe, a las 20:45 horas, en el feudo nervionense.

Dos semanas de parón después de una derrota: Sólo miramos hacia delante, lo pasado pasado está. Todo sabemos ya toda la polémica que traen este tipo de partidos, desafortunadamente para nosotros no tuvimos la justicia, en teoría, que se podía esperar y que estoy convencido de que en un alto porcentaje se va a introducir con la implantación del VAR. Vamos a dejarlo correr, tenemos la satisfacción, dentro del infortunio, de que vamos a poder contar con Roque Mesa. Gonalons, que tuvo un golpe que parecía poca cosa, tiene un problema que se le alargará. Tenemos que mirar hacia delante, hemos cargado esa gasolina que nosotros llevábamos consumiendo porque hemos empezado antes que nadie para conseguir la clasificación de UEFA que tenemos en el bolsillo. Estoy contento con los jugadores que se han entrenado esta semana aquí, tenemos internacionales que han llegado tarde.

La polémica que ha rodeado al derbi: No me sorprende todo lo que se ha hablado. Hasta cierto punto es normal por las dos semanas de parón, pues también tenéis que rellenar minutos y hojas. Es una polémica que se ha alargado más de la cuenta porque no hemos tenido un partido a la semana siguiente para hacer borrón y cuenta nueva, que es lo que queremos hacer a partir de ahora. Al final de las ligas no podemos quejarnos de tener ningún tipo de déficit en cuanto a decisiones que no tienen que ver con nosotros. Entrenadores y futbolistas nos equivocamos y lo asumimos. Al final de temporada cada uno estará donde se merece.

La participación del Mudo Vázquez: De Franco me tengo que fiar más de lo que he visto hasta ahora de lo que hemos visto esta semana. Prácticamente no ha entrenado, llego ayer, que es un entrenamiento de poca carga, de bajada que utilizamos más de recuperación y de técnica individual. Hoy es el primer día que hemos entrenado con más intensidad. Franco es un gran jugador y es un orgullo que sea llamado por su selección. Podemos contar con él. Mañana tenemos último entrenamiento y convocatoria.

Bordalás ha dicho que el Getafe tiene que estar perfecto para vencer mañana: El Sevilla tiene que estar perfecto para ganar al Getafe. Nos tenemos que poner al nivel que exija el rival. Tenemos que tener más acierto, que está ligado con la calidad y mis jugadores tienen calidad. A ver si tenemos nuestro día y aprovechamos nuestros momentos. El Getafe vende cara su derrota, no nos enfrentamos a cualquier rival. Va a ser complicado y esto lo tengo muy en cuenta. Conozco perfectamente a los equipos de Bordalás porque llevamos una trayectoria pareja.

Sobre el once: Tengo claro quien va a jugar mañana, pero nunca digo la alineación. Tenemos el entrenamiento de mañana y ya sabrán los futbolistas quiénes van a salir de inicio para luchar por ganar el partido.

Promes, en comparación con el Mudo: Son jugadores de características diferentes. Franco es un futbolista de llegada, sobre todo, de segunda línea, de un juego más de toque y pausa; Promes es el que se aprovecha de estas acciones por su velocidad, con terreno de por medio para poder aprovechar sus virtudes. Son diferentes, los dos pueden tener opciones de jugar. Si no es desde el inicio, dependiendo de cómo vaya el partido.

Baja de Mercado: Hemos fichado a Gnagnon porque pensamos que es muy buen jugador, porque pensamos que tiene mucho margen de mejora por su edad. Ha estado actuando en partidos muy importantes en competición europea, lo ha hecho bien y es obvio que no está al nivel que creo que puede rendir mejor. Todos vamos a ser importantes porque tenemos nueve partidos en 21 días. Necesitamos frescura y que los jugadores me demuestren que están implicados para aprovechar al máximo la plantilla, más cuando tenemos tres lesiones de una duración larga. Lesiones de mala suerte porque no son musculares.

Posible sobrepeso de Gnagnon: Es un jugador que en Francia ha jugado muchísimos partidos y es el mismo que ha venido aquí. Podemos hacer que tenga más opciones de mejorar y en eso estamos.

Rotaciones: No soy un entrenador que vaya mirando mucho a largo plazo, o al menos que lo diga. Tengo que programar y la idea es que intervengan el mayor número de jugadores en todos los partidos. Todavía no sé quién va a jugar en el próximo partido. Depende de este domingo para hacer la próxima alineación. Todos los jugadores tienen que tener la oportunidad de mostrarse, estamos a principio de temporada. La exigencia es máxima y hay que acertar el máximo posible. Hay que darle confianza a todos los jugadores porque ellos también me la estén dando en el día a día. Tengo que tener la tranquilidad de que juegue quien juegue no se note en el equipo.

Disponibilidad de Amadou: Hay que tocar madera para que no haya más lesionados. Esperemos que en el entrenamiento de mañana, que no va a ser exigente no haya ninguno más. Amadou está para jugar.

Límite salarial: Desconozco si ha salido el listado, no tengo el dinero para saber lo que se puede gastar. Históricamente el Sevilla ha estado peleando por Europa. Sé para lo que estoy aquí. Mi objetivo es ganar al Getafe, ganar en Europa y a partir de ahí, viendo cómo estamos, decir dónde podemos acabar. Hace falta optimizar ese dinero fichando buenos futbolistas. Que tengamos más o menos presupuesto no quiere decir que tengamos que estar más arriba o no en la clasificación. El Getafe, precisamente, por la presión que tienen pueden desarrollar mejor a sus jugadores. Es lo mismo que me pasó a mí con el Girona. Tengo que sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tengo. Mi objetivo es estar los más arriba posible y ganar el próximo partido.

Sobre la obligación de quedar entre los cuatro primeros: El Sevilla está obligado a ganar a todos los equipos. Tenemos que dar el máximo de nuestro potencial para poder ganar. Si hay otro mejor, no puedo recriminar nada a mis futbolistas. Tenemos una exigencia de mucho tiempo, pero tenemos que exigir hoy por la capacidad que tenemos.

André Silva: Ojalá sea una revelación esta temporada. Tenemos confianza de que nos venga muy bien este año, que nos podamos aprovechar nosotros, lamentablemente no es de nuestra propiedad. Esperemos que haga muchos goles y un trabajo importante para que se aprovechen los compañeros. Que él y sus compañeros hagan una magnífica temporada para que a todos nos vaya muy bien.