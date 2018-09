Vaclik ya lo sabía

Tomas Vaclik firmó una nueva gran actuación. Fue el pasado domingo en el Ciutat de Valencia, donde, además de múltiples intervenciones de mérito, detuvo un penalti a Morales cuando el marcador indicaba 1-2 para los nervionenses (el primero que lo hace y, hasta el momento, único en la presente edición liguera), a la postre clave para el triunfo de su equipo. Y, aunque se suele decir que las penas máximas son una lotería, nada más lejos de la realidad según las palabras del propio protagonista.

"Yo sabía que Morales iba a tirar a la izquierda, por lo que no fue una coincidencia, ya que vi que la última vez que lanzó uno fue a la mano derecha del portero, por lo que esperaba que hoy (por el domingo) pateara a la izquierda, y realmente lo hizo. Yo estaba preparado para ello y, obviamente, ha valido la pena", dijo Vaclik tras el envite según recogen medios de su país, añadiendo: "Simplemente no soy un gran experto en penaltis; en cuatro años en Basilea quizás paré tres. Lo aprecio mucho porque fue con 1-2". Vaclik, que señaló que "no fue divertido jugar a las 12:00 horas", intervino en nueve ocasiones, estableciendo el record en la actual Liga.

Cuatro en el mejor once

Tomas Vaclik, además de Pablo Sarabia, André Silva y Wissam Ben Yedder, son la mayoritaria aportación del Sevilla al once de la jornada 5 en LaLiga, elaborado por WhoScored.com. La incontestable victoria lograda en el campo del Levante por 2-6 tiene en esta circunstancia su mejor reflejo, ya que entre los once mejores de la pasada jornada están Vaclik, salvador con sus paradas; Sarabia, que dio dos asistencias y e hizo un gol; André Silva, que marcó uno; y Ben Yedder, que hizo un ´hat-trick´.