Machín: "Tengo claro cuál va a ser el plan"

Pablo Machín ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para analizar el choque que disputarán sus pupilos este miércoles ante el Real Madrid. "Sabemos que tenemos un partido complicado como lo son todos, cuando viene el Madrid sabemos la que la dificultad aumenta, pero si hay un estadio que se lo ha puesto difícil al Madrid en los últimos años es el Sánchez-Pizjuán. Siempre hemos dicho que las aficiones también ayudan y juegan, nuestra afición es el jugador número 12, algunos rivales son más motivantes para ellos y eso se aumenta, ojalá que nos ayuden a conseguir la victoria", ha comentado el soriano sobre el ambiente que espera.

En cuanto a la estrategia a seguir, apostar por el intercambio de golpes como ante el Levante puede ser peligroso. "Es cierto que estamos condicionados por la ausencias. Apostamos el otro día por poner mucha gente ofensiva, hicimos muchos goles pero permitimos que el rival nos generara más que lo que quisiéramos. El Madrid tiene una enorme pegada, con lo cual hagas lo que hagas va a tener sus oportunidades. Nosotros debemos ser eficaces en las nuestras e intentar ganar las disputas y salir victoriosos. Esa es la fórmula para competir al Madrid".

Posibilidad de jugar con dos delanteros: "Al final lo importante es la actitud. Hay que buscar el equilibrio más que jugar con uno o dos puntas, aunque prácticamente son tres cuando salimos a la contra. Lo fundamental es dar equilibrio. Todo me lo planteo, es cierto que se habla más de los dos nueves referencia, pero tenemos los medias puntas, tenemos un plan A y otros planes desde el banquillo. Va a ser un partido muy físico, ellos han hecho rotaciones también... Tenemos que saber cómo están los futbolistas y cómo han recuperado. Yo tengo una idea pero necesito ver cómo están los futbolistas".

La figura de Casemiro en el esquema de Lopetegui: "Atacar al Madrid siempre es difícil porque primero tienes que quitarle el balón. Casemiro o cualquiera de los que juegue es buenísimo. La teoría dice que Casemiro da equilibrio y que Kroos destacaba en la distribución pero cualquiera de los dos son muy buenos. No te voy a decir quién prefiero que juegue para no dar pistas".

El rol de Banega: "La ausencia de Gonalons es la de un futbolista que estaba llamado a ser muy importante para nosotros. Ibrahim (Amadou) también se lesionó, solo tenemos a Banega y Roque. Banega recupera mucho porque juega mucho y porque tiene una predisposición total, se pone el mono de faena cuando toca y distribuye cuando toca. Da lo mejor que tiene como todos".

El gran partido de Vaclik ante el Levante: "Lo he visto muy bien desde que llegó, es un pilar importante cuando superan a todos los defensas. Ha tenido muy buenas actuaciones. El penalti hace que tenga todavía más relevancia su actuación. En el día a día y su actitud y personalidad, siempre ha demostrado que tiene los pies en el suelo y quiere seguir creciendo en el Sevilla, creo que sí que puede ser un portero para muchos años".

Modric, 'The Best': "Los premios se suelen dar a los goleadores y está bien que se abra el abanico. Modric es un buen ganador, está bien que no solo sean los goleadores, Ronaldo y Messi son superdotados pero que dejen algo para los pobres".

La vuelta de Mercado: "Posibilidades no hay, hombre si nos estuviéramos jugando la vida... Si fuera por Gaby diría que sí pero tiene un proceso de recuperación. Al ser un brazo no le impide entrenar y se verá con posibilidades de hasta entrar en el grupo pero hay que ser respetuoso con los plazos".

El Madrid sin Ronaldo: "Creo que los buenos equipos son mejores con los mejores jugadores. Cristiano es un depredador del área. Su voracidad hace que meta goles con una cifras impensables para el resto de mortales. Había jugadores bajo su sombra que ahora son más importantes, no sé si es mejor o peor pero sí más equilibrado, tiene que no juega para un determinado jugador y eso hace más difícil controlar al rival".

El VAR y el Madrid: "Nosotros ya hemos sufrido el VAR, pero creo que está para impartir justicia y esperemos que así se haga, ojalá que no tenga que intervenir, pero si lo hace que sea con justicia. Si interviene que sea para situaciones claras".

Ya le ganó con el Girona: "Ojalá tuviera la medida cogida al Madrid. Sólo me he enfrentado dos veces, una ganamos y la otra nos dieron en el morro. Tengo claro cuál va a ser el plan y cómo le podemos hacer daño, otra cosa es que podamos plasmarlo".

Saludará a Mariano: "No lo conozco con lo cual lo saludaré si pasó por el lado suya, no voy a ir al vestuario ni nada, el Sevilla siempre ha intentado hacer la mejor plantilla posible, contactó con muchos futbolistas, pero si está en el Madrid es porque lo hizo bien y el Sevilla tuvo buen tino intentándolo".