La junta del Sevilla será ordinaria y movidita

De manera paralela a que el Sevilla F.C. de Pablo Machín va encontrando la estabilidad en lo deportivo, la situación accionarial del club como la preocupación por una hipotética venta ante el supuesto interés de un grupo inversor estadounidense siguen presentes en el seno del sevillismo, especialmente en las plataformas de pequeños accionistas, intranquilas por los movimientos que se han estado produciendo con la venta de acciones y la aparición de la sociedad Accionistas Unidos 2020, a la que se ha relacionado con el actual presidente José Castro y un posible capital extranjero.

Mientras tanto, los pequeños accionistas siguen aglutinándose en relación a ello, en busca de un anhelado 5% del capital social del club que, entre muchas otras cosas, le permitiría convocar una anhelada (por muchos; por otros no tanto) junta extraordinaria de accionistas. Algo que, a día de hoy, no se producirá antes de que finalice el año, después de que el pasado viernes se reunieran en asamblea los agrupados de Accionistas Unidos con el objetivo de, entre otras cosas, aclarar su postura al respecto. "AU no apoyará ninguna gestión, ni iniciativa de ningún accionista mayoritario mientras no firme la modificación de Estatutos Sociales del club con el objetivo de blindar al Sevilla FC y proteger el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y la ciudad deportiva", indicaban en un comunicado en el que, además, explicaban que no irían de la mano con Federación de Peñas y Tercera Vía sevillista en su idea de abogar por una junta extraordinaria de accionistas el próximo mes de diciembre, para la que harían falta 5.301 acciones. Un 5% que AU, en cambio, acordó utilizar para solicitar una ampliación del Orden del Día en la junta general, una vez que sea convocada.

Junto a ello, "incrementar el esfuerzo junto a las demás asociaciones sevillistas para agrupar más de 5.300 acciones" necesarias. "Nuestros agrupados se reafirman que con el diálogo, la unión y el trabajo colectivo de sevillistas debe blindarse nuestro estadio y nuestra ciudad deportiva y conservar el actual modelo de entidad que tantos éxitos nos ha dado", apostilla el comunicado emitido por Accionistas Unidos; una postura que, lógicamente, no ha sido bien recibida por el resto de plataformas. Por tanto, habrá junta, pero será ordinaria... Y muy movidita. Las peculiaridades de la misma así lo auguran.

Tercera Vía y FPS, de la mano



La decisión de Accionistas Unidos de no ir de la mano con el resto de plataformas a la hora de convocar una junta extraordinaria ha sentado como un jarro de agua fría en Tercera Vía sevillista, desde donde aseguran a ESTADIO Deportivo que continuarán trabajando para ir de la mano de la Federación de Peñas sevillistas en su idea de conseguir ese cinco por ciento del capital social que les permite la posibilidad de convocar la anhelada junta extraordinaria de accionistas, con el objetivo de poder cuestionar a los grandes accionistas del Sevilla Fútbol Club sobre su intención, o no, de vender sus acciones a manos extranjeras.



En su intención de conservar "la identidad del Sevilla Fútbol Club", desde Tercera Vía entienden que una junta extraordinaria (la que, en cualquier caso, coincidiría prácticamente en el tiempo con la ordinaria) sería la herramienta ideal para ello.