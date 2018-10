Tercera Vía Sevillista: "No somos ningún submarino de Del Nido"

Antonio Jiménez-Riquelme, como portavoz de la plataforma sevillista Tercera Vía, analiza la actualidad accionarial del Sevilla F.C. para ESTADIO Deportivo.

- ¿Quién configura Tercera Vía Sevillista?

- La formamos tres reconocidos sevillistas dentro del sevillismo, por antigüedad y trayectoria dentro del sevillismo que, además, somos pequeños accionistas de la entidad. Jacinto Angulo, Antonio Galadí y yo, Antonio Jiménez-Riquelme. Nuestro único objetivo es concienciar, comunicar y hacer llegar al sevillismo de base la problemática que puede surgir si pasa lo que no queremos ningún sevillista, más allá de los máximos accionistas que están acaparando acciones y que parece ser que tienen intención de venderlas y que, al reclamo de otras asociaciones sobre su intención, no han contestado. El único objetivo es la no venta del Sevilla F.C. a un fondo de inversión extranjero o extraño al sevillismo y seguir manteniendo la identidad del club y la gestión que tan buen resultado nos ha dado en todos estos años. No entendemos el afán por acaparar acciones a ese precio si no es por la venta pura y dura y el enriquecimiento de unos pocos sevillistas. Estamos radicalmente en contra de eso y en ello estamos, en intentar que no ocurra. Si teníamos pocas posibilidades, una de ellas pasaba por convocar una junta general extraordinaria de accionistas, de la mano de Federación de Peñas y de Accionistas Unidos, con los que podíamos llegar a ese 5% necesario. Resulta, ahora, que Accionistas Unidos, con su cabeza visible Eduardo Arenas, se descuelga con la asamblea que tuvieron el viernes y el comunicado que lanzaron, indicando que no convocan junta general extraordinaria y que lo emplazan todo a la ordinaria. Creemos que es un error histórico de Accionistas Unidos, no entendemos muy bien el porqué. En la ordinaria, donde se trata el día a día del club, un tema tan importante como éste se diluye. Pensamos que es sumamente importante que los seis grandes accionistas del club den la cara y nos digan si quieren, o no, vender al Sevilla y cómo.

- ¿No entiende que Accionistas Unidos, quizá, sólo pueda tener una estrategia diferente a la suya? Hablan de ampliar el orden del día en la ordinaria.

Dentro de sus propias filas había reparos y discrepancias. Se han reunido en su asamblea y han decidido que no. A mí me consta que dentro de la asociación hay otras voces que sí abogan por la extraordinaria. No entendemos el porqué. Van a ampliar el orden del día, pero cuando lleguemos a diciembre quizá el club está ya vendido. El tema de la extraordinaria es que sea lo antes posible, para comunicar lo que sabemos.

- De todas formas, nos iríamos a diciembre también con la extraordinaria. El consejo tiene un mes para admitir la solicitud y otro para convocarla.

- El problema es que lo venimos trabajando desde hace más de mes y medio para reunir todas las acciones. Desde AU se nos ha retrasado. Cada palo que aguante su vela.

- Para llegar a ese 5% y convocar la extraordinaria hacen falta 5.300 acciones y me aseguran que no se llega.

- Eso es totalmente falso, entre las tres plataformas sí. Pero hay que tener voluntad y querer convocarla, la impresión que nos da es que AU no tiene interés, más allá de las medias verdades de que no hay tiempo o no hay ´quorum´, pues se requiere un 50% en primera convocatoria y sólo un 25% en segunda; son excusas. Si las tres plataformas nos uniéramos llegamos a las 5.300; claro que sí. Tendríamos la capacidad de tirar de accionistas medios que si hay junta general van, aunque no dicen de principio que van a ir.

- Hay quien asocia a Tercera Vía con Del Nido, quien ante una posible venta espera saltar como salvador junto a pequeños accionistas.

- Es la primera noticia que tengo de que Del nido quiera asociarse con pequeños accionistas. Salvador quieren ser todos, pero no somos ningún submarino de José María del nido. No tenemos que ver nada con él, aunque ha sido uno de los mejores presidentes del Sevilla F.C., sin ninguna duda.

- Cuentan que ni usted ni Galadí son accionistas y que lo que pretenden es controlar las de otros. ¿Es eso cierto?

- He sido, soy y seré accionista. Lo que molesta a los grandes accionistas es que hagamos lo mismo que ellos. Yo vendí, compre... Soy accionista, lo que pasa es que no las tengo puesta a mi nombre; en la junta se va a ver.