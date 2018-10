Machín: "Cuando estábamos mejor, nos marcaron los dos goles"

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, ha destacado la mala fortuna que ha tenido su equipo en el día de hoy por los momentos en los que han llegado los dos goles del Krasnodar. El técnico soriano también ha dejado claro que el Sevilla, a pesar de no haber hecho un gran partido, ha peleado hasta el final.

El análisis de Pablo Machín: "Hemos estado muy cerca de que no se produjera esta derrota, pero el fútbol son 90 y pico minutos. Cuando teníamos el partido más controlado, nos han empatado y, en una acción a balón parado, en segunda jugada, han encontrado el gol. Lástima que después de hacer este gran esfuerzo, nos vayamos sin recompensa. A veces el fútbol es una paradoja, cuando mejor estaban ellos, hicimos el 0-1. Cuando mejor estábamos nosotros, nos marcaron los dos goles. Hay que levantarse".

Tres balones a los palos, dos goles, ¿Qué ha faltado?: "El tema de los palos, en ese balón parado que nos han peinado. Hemos concedido muchas opciones. No teníamos un equipo excesivamente alto de inicio. Ellos han estado más acertados en la primera parte. Hemos sabido aprovechar el balón parado. Cuando mejor estaban ellos, hemos marcado y al revés. No ha sido nuestro mejor partido y dar el mérito al revés. Felicitarles. Lástima que haya sido de esta forma, en los últimos minutos".

Cambios en el once: "Cualquier que vea el partido hará su análisis. Yo me quedo con el mío. Han peleado, han competido. Con los cambios, ha sido cuando hemos recibido los goles. Cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos. No es porque hayan jugado unos jugadores u otros".

Kjaer, con problemas: "Ha sentido una molestia en el calentamiento, ha podido aguantar bien. NO ha podido estar del todo a tope. Hemos arriesgado porque él nos lo ha pedido. Ha hecho un partido bastante digno. Agradecerle su compromiso. No queremos hacer rotaciones por hacer, sino porque hay una necesidad".