"André Silva ya era top con 15 años"

Siete partidos, siete goles; Pichichi de Primera división... El portugués André Silva está viviendo un inicio de temporada espectacular en el fútbol español que, entre otras cosas, le ha servido para recuperar la confianza perdida, disipar las dudas existentes en la grada con su fichaje y darle la razón a un Joaquín Caparrós que, como director de fútbol del Sevilla F.C., no consiguió echarle el guante a un Michy Batshuayi que era la primera opción sevillista y que acabó recalando en el Valencia, anestesiado por la posibilidad de jugar "cuatro partidos de la Liga de Campeones", que diría el presidente José Castro.

Un verano convulso del que André Silva, con sus goles y buen hacer junto a Wissam Ben Yedder, ha hecho pelillos a la mar, disipando toda la incertidumbre que envolvía a la planificación sevillista para la 18/19. Un rendimiento que ha cogido por sorpresa a muchos, pero no a tantos otros, que conocían de buena tinta las cualidades del internacional luso. Entre ellos, Luis Castro, actual entrenador del Vitoria de Guimaraes y extécnico del Oporto y Oporto B, donde tuvo la oportunidad de participar activamente en la progresión futbolística de un jovencísimo André Silva que, de su mano, alcanzó la cifra de 24 dianas en 79 partidos, siendo el entrenador que más lo ha dirigido en su carrera como profesional. Una figura clave que, en parte, descubrió al de Baguim do Monte con 15 años como director de la Academia del Oporto; medalla que, en cambio, prefiere eludir, repartiendo el trabajo entre todo el departamento de scouting del conjunto luso, del que también formaba parte. "¿Qué te puedo decir de André? Lo estoy siguiendo en el Sevilla, estoy viendo sus goles y... Está haciendo las cosas muy bien", relata Castro ante la llamada de ESTADIO Deportivo, dando buena prueba de que se está empapando de la labor de su pupilo en Nervión: "Lo que está haciendo Pablo Machín, que hizo un gran trabajo en el Girona y ahora también en el Sevilla, con André Silva es de destacar. Practica un fútbol de mucha calidad y todos los jugadores participan defensiva y ofensivamente. Le va a encantar André durante esta temporada, pues es un futbolista muy solidario que trabaja mucho defensivamente".

Por eso, al preparador luso no le ha cogido por sorpresa nada de lo que está ocurriendo en el Sánchez-Pizjuán en torno a la figura del delantero portugués, entendiendo Castro que lo extraño no es eso, sino lo que le ocurrió al joven André la temporada pasada en Italia, con la elástica del Milan. "Lo más importante es darle la oportunidad a André de demostrar la calidad que tiene, y eso lo ha hecho el Sevilla. Hay clubes que no tienen el contexto ideal para que esa calidad salga a la luz, como le ocurrió en Milán. El Sevilla está siendo un club muy importante para él porque está dándole esa posibilidad", reiteró Luis Castro, quien sigue argumentando su tratado sobre el acierto de Joaquín Caparrós y la dirección deportiva sevillista de haber firmado a André Silva: "A mí no me sorprende lo que está haciendo André en el Sevilla a pesar de tener una edad tan baja (22 años). No es normal para un ´9´ rendir a tan alto nivel siendo tan joven, los ´9´ normalmente se mueven con acierto más tarde, no tan pronto; no hay muchos casos en el mundo del fútbol que hayan explotado tan pronto, con la edad de André. Y si lo ha conseguido es gracias a su espíritu de trabajo y su competitividad, que la interioriza muy bien. Es una persona muy positiva".

Y es que el contexto, según el preparador, está franco para que el delantero siga creciendo a pasos agigantados como futbolista: "Es titular de la selección portuguesa y con la edad que tiene también es titular en el Sevilla, un grande del fútbol español. Creo que su carrera está creciendo a niveles muy avanzados". Para ello, lógicamente, debe seguir ampliando su racha goleadora; un acierto de cara a gol que es innato, pero que, como avisa Castro, vive de rachas, y en ellas también será determinante la figura de su entrenador, Pablo Machín. "En lo que respeta al gol es así. En el equipo B del Oporto tuvo una secuencia de nueve partidos seguidos viendo portería; es un niño que cuando encuentra su camino va a seguir haciéndolo bien. Pero también se llevó cuatro o cinco partidos seguidos sin hacer gol. Si el entrenador, en ese momento, no pierde la confianza en él, André va a volver a hacer una secuencia de goles muy buena", apostilla el técnico luso, quien destaca del sevillista que es muy "humilde" y "trabajador". "Trabaja mucho todos los días, siempre quiere lo máximo. En un buen contexto como el Sevilla y la selección, trabajando como lo hace, se van a dar todas las circunstancias para que triunfe", añade Luis Castro.

El pequeño André

"En este momento se está comprobando todo lo que intuíamos en su día en el Oporto", explica Luis Castro, quien rememora para ESTADIO Deportivo al pequeño André Silva que conoció y que firmó para el Oporto con 15 años. "En Oporto, tanto avanzaba como iba hacia atrás un poco. Era por su edad; yo le exigía para ver cómo se rehacía. Era un niño que siempre que no participaba se preocupaba mucho; quería jugarlo todo. Lo recuerdo como un jugador de talento, impositivo mentalmente y con una capacidad de trabajo increíble. Muy inteligente en el juego; técnicamente y tácticamente ha crecido mucho en su formación", rememora el entrenador. "Yo lo conocí con 15 años como director de la Academia, donde lo tuve durante siete años en un proceso de formación. Ya era así, top; un niño muy fuerte en las cuatro dimensiones del rendimiento: técnica, táctica, física y mentalmente", concluye el que participara en el descubrimiento de André Silva como futuro profesional del balompié. Un proyecto de futuro que ha cristalizado algo más pronto de lo habitual y que, si todo sigue bajo los cauces de la lógica, va a traer consecuencias positivas tanto en lo deportivo como en lo económico para los intereses del Sevilla Fútbol Club.

En Nervión no tienen duda, los más de 30 millones de euros que marca su opción de compra (la cesión ya ha costado cinco kilos) se antojan baratos a día de hoy. Aún hay toda la temporada por delante para hacerla efectiva, pero, de seguir todo así, André Silva seguirá defendiendo la elástica sevillista en cursos venideros. Luis Castro ya ha avisado de que no se arrepentirán.