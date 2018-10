Banega: antes de final de año, cita clave

El pasado verano, durante el Mundial, surgió lo del Arsenal y él no se quiso ir. Él está muy contento en Sevilla, está tranquilo, junto a su familia", aseguraba a ESTADIO Deportivo días atrás Daniel Banega, padre del cerebro sevillista Éver Banega. El progenitor, que reconocía no estar informado de las últimas novedades de la renovación de su hijo por los de Nervión, apostillaba que el internacional albiceleste "está cómodo en Sevilla" y que "prefirió quedarse en su casa". Una declaración de intenciones en la que, eso sí, avisaba de que Unai Emery lo quiere "mucho". "Se lo quería llevar y lo sigue queriendo. Éver me dijo que nadie habló con él directamente, pues ya no lo representa Marcelo (Simonian). Ahora lo maneja él todo, escucha a unos y a otros; le contactaron empresarios, pero prefirió quedarse", apostilló el padre de Banega a ED sobre el futuro de su hijo.

Como ha podido confirmar este diario, Banega está en pleno proceso de renovación, después de que el argentino retornara a Nervión a cambio de 7,7 millones de euros, rebajándose notablemente su sueldo tras haberse marchado el curso anterior a la Serie A italiana de la mano del Inter. Así lo relata a ED el nuevo hombre de confianza del futbolista, quien antes de fin de año se desplazará a la capital hispalense para reunirse con Caparrós y su grupo de trabajo. "Éver se ha llevado siete u ocho meses sin representante. Yo lo oriento ahora en materia de fútbol. En su momento, cuando el Arsenal se interesó, yo no estaba trabajando con él todavía", relata el empresario ante la llamada de este diario. "Voy a estar viajando en un mes o 40 días hacia allá con la idea de reunirnos con el Sevilla antes de que finalice el año, hablar con Éver y manejarlo todo", apostilla, a la vez que reconoce que Banega es un futbolista al que aún le restan dos años de contrato, por lo que "no hay prisas". "No es un tema que tenga que resolverse de hoy a mañana. ¿El Arsenal? No es momento, todo el mundo sabe el nivel de Éver", asegura.

Mejora de cláusula

Éver Banega, con contrato en vigor hasta 2020, aceptó rebajar su caché para volver al Sánchez-Pizjuán, un movimiento que trajo consigo una cláusula de rescisión acorde a su ficha, siendo actualmente de 20 millones. Un auténtico caramelo para los tiempos que corren. La intención del Sevilla, ahora, es subírsela, para lo que el futbolista aboga por un aumento de sueldo y un año más de contrato. En Nervión están más por la labor de lo segundo que de lo primero. La negociación no será sencilla.