Machín: "No pienso en la clasificación"

Pablo Machín, entrenador del Sevilla, ha destacado en rueda de prensa la importancia de no pensar en la clasificación, sino pensar en mantener el buen estado de forma en el que se encuentra el Sevilla, que ya lleva cuatro victorias consecutivas en liga.

¿Qué se siente al acabar el partido (a la espera del Valencia-Barça) como líder?: "No pienso en la clasificación, pienso en ganar el partido inmediato, gestionar lo mejor que puedo las fuerzas de los futbolistas y en ello estamos. Nos está saliendo francamente bien en un momento de dificultad con tantas bajas. Estamos siendo bastante eficaces, fruto de que estamos aprovechando mucho los futbolistas ofensivos que tenemos. Deberíamos haberlo pasado de una forma más placida que en los últimos minutos. No hemos conseguido marcar el tercer gol, nos hemos partido y cuando el equipo pierde el equilibrio, es más difícil ser sólido. Desde las victorias se pueden corregir mucho menor las cosas. Tenemos 15 días para disfrutarlo y recuperar a la gente".

Pero quizás el equipo ha sufrido más de lo deseado al final: "Hay que valorar muy mucho que somos capaces de hacer más de un gol en cada partido y eso da garantía de éxito. Me gustaría que fuera más equilibrado, como a todos los entrenadores. En el equilibrio está la virtud, eso es lo complicado y sé que poniendo a los jugadores que pongo siendo la mayoría ofensivos, esa tendencia que tienen es difícil quitarla. Hemos sabido manejar los tiempos del partido, sabíamos que era complicado dejar al Celta sin marcar, era uno de nuestros pequeños objetivos. Satisfecho por la victoria que nos hace tener tranquilidad e ir al parón en una posición privilegiada".

¿Se ve peleando hasta el final ahí arriba?: "Nos estamos posicionando en lo alto de la tabla, estamos aprovechando con efectividad las ocasiones que generamos, pero sabemos que va a haber momentos de duda, que se van a llevar mejor porque sabemos de lo que somos capaces. Si continuamos así estaremos arriba en la clasificación, pero esto es súper largo y debemos tener calma. Si no miras la clasificación no da vértigo, y como yo miro los partidos... me lo recordáis, pero me tomo este partido igual que me tomo todos".

Después de sus quejas hace unas semanas por el uso del VAR, ¿sigue pensando lo mismo tras concederle el gol de Ben Yedder?: "Cuando era claro que nos perjudicó, obvio y evidente, nos quejábamos de que para eso estaba el VAR. Siempre dije que el VAR estaba para impartir justicia, si al final ese gol lo ha dado será porque no era fuera de juego. Sigo pensando que está para bien en el fútbol. Pero por poner un pero, si fuera un poco más ágil estaría mejor. Entiendo que si se tarda un poco en comprobar las imágenes será por algo, pero ya que nos ponemos..."