Vuelta al trabajo con una sonrisa de líder

Con el dulce sabor de la victoria ante el Celta los jugadores del Sevilla han vuelto esta mañana al trabajo. El líder de la Liga, al menos por esta dos semanas, se ha ejercitado en la ciudad deportiva ya sin los internacionales (Franco Vázquez, Promes, André Silva, Kjaer y Vaclik) que se han marchado para jugar con sus respectivas selecciones, pero con un gran ambiente.

No han faltado las risas y el buen rollo en una sesión en la que los titulares no saltaron al terreno de juego, quedándose en el gimnasio realizando ejercicios de recuperación. Mientra que los no convocados y suplentes de ayer sí estuvieron sobre el césped.

Este martes, la plantilla de Machín descansará para volver al trabajo el miércoles por la mañana de nuevo en la ciudad deportiva. No te pierdas la galería del entrenamiento sevillista.