Caparrós marca el objetivo del Sevilla para esta temporada

El Sevilla FC visita al Camp Nou y, por ello, los medios capitalinos comienzan a darle más relevancia, dado que los nervionenses son líderes y que se van a enfrentar, al fin y al cabo, con el principal rival del Real Madrid, al que pdría hacerle 'un favor'.

Así las cosas, Joaquín Caparrós ha atendido a los micrófonos de Radio Marca, donde ha marcado el lugar del que no debe bajar 'su' Sevilla FC. "Esperamos hacer una temporada muy bonita, aun sabiendo que va a ser una temporada muy dura y muy complicada. Tenemos que ir paso a paso y ser ambiciosos. Nuestro objetivo es estar en Champions, con la plantilla que tenemos, con chicos con mucha hambre. No podemos cerrarnos ningún objetivo ahora. Tenemos que estar entre los cuatro de arriba, pero no podemos renunciar nunca a nada", comentó sobre la opción de luchar por ser campeón.

"Hay que tener tranquilidad", añadió el utrerano. "Sabíamos el ambiente que había, cómo lo gestionaba el entrenador. Sabíamos que iban a venir los resultados. El derbi lo perdimos, pero lo podíamos haber ganado y, bueno, el partido de Getafe sí lo perdimos bien. Pero sabíamos que hay una buena plantilla y que iban a venir los buenos resultados, al igual que los malos que llegarán", advirtió antes de refererirse al Barça.

"Messi es como el león. Al león hay que acariciarle y te puede meter la mano en la boca y no morderte, pero como le toques las pelotillas, el león puede arrancarte la cabeza. A Messi no hay que cabrearlo", terminó.