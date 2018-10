Caparrós, los representantes y su proyecto de cantera

Además de analizar la actualidad del Sevilla, Joaquín Caparrós también desveló en 'El Partidazo' de Cope cómo es su día a día en la dirección deportiva del club nervionense y lo que más le ha sorprendido de su nuevo cargo. "Tanto Marchena como Gallardo vamos a las 9 a la ciudad deportiva, ellos están más con el primer equipo. Yo me voy también con la cantera, voy a ver a los técnicos de las inferiores, y luego vamos al estadio. Lidio con representantes, es lo pero que he llevado, ha sido una experiencia muy grande, hay muchísimos, y como entrenadores y futbolistas, los hay buenos, regulares, mejores y peores. Hay que saber y conocer con quién estas trabajando. El tema de los agentes si que me ha sorprendido, yo creía que los que mandaban eran los futbolistas y esto está en manos de los agentes".

El utrerano desgranó un poco como es su trabajo en su nueva faceta, y el proyecto de cantera que quiere para el Sevilla. "Aquel chico que vemos que tiene mucha proyección, tenemos que ir contratándolo, el Sevilla es un club canterano, movemos muchos chicos y equipos, queremos reforzar la parcela de cantera, que hace unos años que no salen futbolistas para que a corto plaza haya fubtoliasta criados en la cantera en el primer equipo. Todos los martes me calzó las botas y me llevo a los chicos con más talento a entrenar al Sánchez-Pizjuán, para que vayan oliendo lo que es el primer equipo".

"Nosotros vamos a crear un modelo, Machín también cree en la cantera, el futbolista talentoso lo tiene que ver el entrenador, pero en la política del club también vamos a apretar para que sea así, porque es sacar un rentablidad a nuestras instalaciones. La dirección la lleva Pablo Blanco, y luego hay otros técnicos y es increíble el funcionamiento que tiene", finalizó.