A Rakitic sí le duele: "No me gusta marcarle al Sevilla"

Cada jugador es libre de festejar sus goles como desee. Faltaría más. Pero hay detalles que no pasan desapercibidos para los aficionados, en este caso los del Sevilla FC, que agradecieron el gesto que tuvo Ivan Rakitic el cuarto tanto del FC Barcelona.



El suizo-craota no lo celebró y en las redes aparecieron pronto las comparaciones con un Sergio Ramos que los suele festejar ante su exequipo con rabia y que se suele ofrecer para lanzar él tanto las faltas como los penaltis.



El camero es sevillista, pero sus encontronazos con la afición nervionense, desde que se fue al Real Madrid (hubo mucha polémica con el pago de su cláusula, que no fue tal), han sido constantes.



Incluso algunos interpretaron sus elogios a la afición del Betis, cuando jugó en el Villamarín con España, como parte de esa particular relación.



Rakitic, por su parte, escribió un tuit tras el partido para dejar claro que a él no le gusta hacerle goles a 'su' Sevilla.





Gran partido y de vuelta al liderato ?? Un gol más para mis chicas ???????????, aunque no me alegra marcarle al @SevillaFC ?? Lástima la lesión de Messi ?? #FuerzaLeo

Great match and at the top of @LaLiga again ?? #ForçaBarça ???? pic.twitter.com/hWZLBzWPn8 — Ivan Rakitic (@ivanrakitic) 20 de octubre de 2018