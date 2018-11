Juan Soriano: "Tras nueve años, me ha llegado la oportunidad"

"Fue un principio de temporada complicado, en el que no sabía qué iba a pasar en la portería; al final me quedé y, tras nueve años en el club, me ha llegado la oportunidad. Por suerte me ha tocado debutar", resaltó Juan Soriano, quien se lamentó, eso sí, por el resultado: "Aunque fuera de Segunda B y estuviera mal en su categoría, cualquier rival te compite. El campo tampoco acompañaba, pues el césped estaba muy malo".

En lo personal, dijo que se encontró "muy bien" y con "mucha tranquilidad y seguridad". "He hecho lo que vengo trabajando durante mucho tiempo", apostilló el canterano, quien resaltó el nivel de la carretera de Utrera: "Se está demostrando que el Sevilla tiene una gran cantera".

Por último, resaltó que "cualquier equipo te compite" y que el Villanovense, en el Sánchez-Pizjuán, "lo va a poner muy complicado". "En nuestro estadio, ante nuestra afición, hay que sacar el partido adelante", concluyó