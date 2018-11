Así están las cuentas del Sevilla para clasificarse a dieciseisavos

Tras la victoria agónica y sufrida de este jueves ante el Akhisar en tierras turcas (2-3), el Sevilla FC empieza a hacer cuentas y cábalas para acabar de ultimar el pase a los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League. Son varias las posibilidades y oportunidades de cerrarlo:

La primera oportunidad la tendrá el próximo jueves 29 de noviembre ante el Standard de Lieja, al cual en el partido de ida ya le endosó una 'manita' en el Ramón Sánchez Pizjuán. Buenos antecedentes contra los belgas que esperan repetir para así conseguir una victoria que concretaría la ansiada clasificación. En caso de empate, también se produciría el pase, ya que ante una posible derrota en la última jornada, el Sevilla se mantendría con 10 pts y con el gol average ganado a los de Lieja. Por último, si el Sevilla cayera derrotado en Bélgica, los de Machín seguirían dependiendo de sí mismos para pasar ganando al Krasnodar en la última jornada u obteniendo el mismo resultado que el Standard ante el Akhisar (siempre y cuando no caigan ante el Standard por cuatro goles de diferencia que les haría perder el gol average particular).

Además, el Sevilla también busca la clasificación como líder de su grupo, lo que, a priori, le encuadraría en una eliminatoria más 'sencilla' de afrontar que quedando en segunda posición. Para ello, los de Nervión deberían hacer pleno de victorias en estos dos últimos encuentros y así no depender de nadie. Si esto no sucede, hay diferentes vías: empatando o perdiendo ante los belgas, el Sevilla estaría obligado a ganar a los rusos en el último enfrentamiento en el Pizjuán; mientras que si el Krasnodar pinchara contra los turcos (cosa difícil porque todavía no han conseguido puntuar), al equipo blanquirrojo le valdría con ganar en Bélgica y posteriormente empatar con los rusos.

En definitiva, a falta de dos jornadas para la finalización de la fase de grupos, el conjunto hispalense encabeza el grupo J empatado a puntos con el Krasnodar, por lo que los dos próximos compromisos serán claves tanto para sacar el billete definitivo como para ser primeros y así evitar a los 'cocos' que vienen de la Champions League.