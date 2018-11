Machín: "Valoro la forma más que el resultado"

Pablo Machín, se ha mostrado muy satisfecho al término del encuentro por el gran juego ofrecido por el equipo en el partido de hoy. Machín ha destacado el gran trabajo ofensivo realizado por el Sevilla, además de la importancia de la victoria debido al rival que hoy tenían en frente. El técnico del Sevilla,, se ha mostrado muy satisfecho al término del encuentro por el gran juego ofrecido por el equipo en el partido de hoy. Machín ha destacado elrealizado por el Sevilla, además de la importancia de la victoria debido al rival que hoy tenían en frente. El Sevilla lo intentó hasta el final: "Yo creo que es de los partidos que hacen afición. La gente que haya venido por primera vez al Pizjuán seguro que se ha enamorado de este ambiente propiciado por el equipo. Hemos puesto todos lo que teníamos, la calidad, el corazón y aveces un poco de cabeza. A veces el árbitro ha tenido unas decisiones que no han sido justas para nosotros pero bueno, como he dicho es un partido para hacer afición. Sobre todo lo que valoro, más allá del resultado, es la forma. El saber anteponerse a la adversidad y bueno, este es el equipo que a mí me gusta".

Una vez más, Ben Yedder: "Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran equipo. En la primera parte podríamos haber marcado algún gol pero a pesar de no haberlo hecho hemos jugado bien. Si no era por la calidad o por el acierto hemos persistido, hemos llegado por una banda, por la otra, hemos tenido muchos remates desde dentro del área. Trabajamos mucho eso, también trabajamos los córner y bueno, Ben Yedder es gol. Estamos viendo a un jugador con mucho espíritu y mucha sangre y eso me enorgullece mucho"